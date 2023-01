Prezentatoarea s-a confesat și a explicat că după ce a discutat cu mai mulți medici, nutriționiști, ea a decis să acorde o mai mare importanță alimentației sale. „În ultimii ani am fost preocupată de alimentația sănătoasă, pentru că site-ul meu are o secțiune bogată pe această temă și am tot tradus, scris, intervievat, pe acest subiect”, a declarat Marina Almășan.

Și a continuat: „Încerc să mănânc sănătos, sunt vegetariană de câțiva ani, dar nu-mi refuz plăcerea unei fripturi, dacă gazdele insistă, merg la sală, încerc să am o atitudine pozitivă, asta în măsura în care nu mi-o strică cei de care încă depind”, a mai zis ea pentru unica.ro.

În același interviu, Marina Almășan a recunoscut ce preparat nu mai mănâncă deloc, deși obișnuiește să îl gătească fie pentru băiatul ei, fie pentru alte rude. Ea nu mai mănâncă deloc cartofi prăjiți. „Cu pizza mă mai răsfăț, o dată pe lună, dar e obligatoriu vegetariană, însă a cartofi prăjiți nu mai miroase de mult în bucătăria mea, decât atunci când vin în vizită Victor cu Ana sau nepotul meu, Horia – un adolescent de toată isprava, care încearcă să suplinească absența lui Victor”, a mai spus vedeta, care recent s-a despărțit pentru o perioadă de fiul ei.

Băiatul Marinei Almășan s-a mutat în Dubai

Victoraș Socaciu, băiatul Marinei Almășan și al lui Victor Socaciu, a plecat din România în noiembrie 2022. Tânărul s-a mutat pentru o perioadă în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, alături de iubita lui. Prezentatoarea a făcut dezvăluiri pentru playtech.ro despre mutarea fiului ei, nu crede însă că va fi una permanentă.

„A ajuns la miezul nopții, m-a sunat imediat de acolo, mi-a arătat cum se vede Dubaiul, din blocul lor de 13 etaje, mi-a prezentat locuința lor.

Momentan plătesc 2.000 de euro pentru un apartament provizoriu cu două camere, dar vor unul cu trei, dar pentru doi IT-iști nu e o tragedie, nu se simte ca la noi. Ei își schimbă joburile precum cămășile”, a declarat Marina Almășan la momentul respectiv.

În octombrie 2022, Marina Almășan a dezvăluit cu mândrie unde lucrează băiatul ei, dar și ce salariu mare are. „În prezent, lucrează online, la Revolut. E posibil ca iubita lui să aplice acolo, în Dubai, amândoi sunt IT-itști foarte buni, au salarii mari, de ne îngroapă.

Victor are de cinci ori salariul mai mare ca al meu. E și foarte bun pe ce face. Nu cred că-l voi mai vedea prea mult în România”, spunea vedeta înainte să se despartă de băiatul ei.

În afară de Victoraș, din mariajul cu Victor Socaciu, prezentatoarea are și o fiică, pe Marina, din relația cu Dan Liviu Ungureanu. Ea e la studii în Franța.

