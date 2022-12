Vedeta muncește zi de zi pentru afacerea ei, de aproximativ trei ani. La milioane de euro e estimat businessul pe care Denisa Tănase îl are acum și pe care îl conduce din Dubai, căci acolo s-a mutat. Întrebată dacă stresul pune stăpânire pe ea vreodată, având în vedere ce afacere mare conduce, ea a spus: „Sigur că am simțit. Cam întotdeauna, în acești patru ani, de când am început businessul. Am simțit că sunt extrem de mică și că știu extrem de puține pentru o industrie atât de mare, în care practic concurezi cu branduri internaționale uriașe. Însă asta nu a însemnat că nu am fost dispusă să învăț”, a explicat Denisa Tănase.

Și a continuat: „Înveți continuu, asta îți și aduce până la urmă o evoluție continuă. Riscurile cresc direct proporțional cu dimensiunea afacerii. Singurul lucru bun este că începi să înveți să manageriezi stresul și să te detașezi, la modul constructiv. De când locuim în Dubai, mă odihnesc mult mai bine, însă depinde de perioade”, a mai declarat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări 36 de copii români, abuzaţi sexual de un cetăţean german, judecat în libertate. El cerea să-i fie aduse „fete de 12-13 ani, slabe”

De la industria muzicală, Denisa Tănase a trecut la afaceri, unde a obținut milioane de euro. Afacerea ei a crescut rapid, la fel și veniturile, însă ea nu pune atât de mult preț pe bani. „Să știi că dorințele mele nu se exprimă atât de mult în bani, ci în performanțe. Îmi doresc să ducem brandul și povestea în cât mai multe țări din lumea asta, și prin asta să se audă despre România într-un mod pozitiv. Deja ne bucurăm de astfel de experiențe, în care cliente din Spania ne spun că au căutat informații despre noi pe internet și că au aflat că suntem o firmă românească, ce aparține unei românce”, a mai zis ea pentru viva.ro.

Sigur, pe parcursul anilor, în străinătate, au întâmpinat și probleme. „La polul opus, am avut parte și de obstacole. Ni s-a întâmplat să ni se refuze un contract de chirie pentru un spațiu în Paris, pentru că suntem români.

Dorințele mele se raportează la dimensiunea businessului ca rețea de magazine, ca renume pe plan internațional, ca o conștientizare a faptului că nu există limite, iar potențialul de dezvoltare și extindere nu e limitat nici el. Evident că toate acestea atrag după ele și venituri, dar și cheltuieli”, a dezvăluit ea.

Recomandări Deputatul care vrea să interzică sălile de pariuri și păcănele de lângă școli și biserici: „Nu vrem să fim o țară care face pariu cu viețile jucătorilor”

De ce s-a mutat în Dubai cu soțul

Invitată acum câteva luni în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Denisa Tănase a dezvăluit de ce ea și partenerul au luat această decizie, de ce s-au hotărât să plece din România. Consideră că acolo au parte de mult mai multe oportunități decât în România.

„E o încercare, e o intenție, este mai mult decât probabil să fie definitiv, pentru că ne dorim asta și ne place foarte tare și acum, adică din ianuarie, stăm mai mult acolo decât aici. Se întâmplă pentru că ne-am dorit noi foarte mult. Noi cam de un an de zile de când mergeam acolo aveam o glumă internă, spuneam: Mergem acasă! Și atât am zis că mergem acasă, până când anul ăsta am decis să stăm mai mult acolo. Prima oară am zis să vedem cum funcționează”, a declarat vedeta.

Denisa și soțul au cumpărat acolo proprietăți, însă acestea încă nu sunt gata. Când au cumpărat locuințele, mulți dintre apropiații lor au fost curioși să afle cum decurge totul în Dubai, în acest domeniu, așa că fosta cântăreață a explicat acum. „Același ireal l-am avut noi acum doi ani când am descoperit despre piața imobiliară de acolo, noi ziceam că e ireal să îți poți permite să îți cumperi vreodată ceva acolo. Eu și Mircea. Apoi ne-am dat seama că acolo ne putem permite lucruri pe care în țară nu ni le permitem. De exemplu, în țară poți să îți cumperi o proprietate cu toți banii, ori să faci credit la bancă. Acolo sunt foarte multe variante de finanțare, cu rate direct la dezvoltator. Sunt doi dezvoltatori acolo, unul este de fapt statul și al doilea este privat.

Recomandări Cum comentează Ucraina atacul de la o bază aeriană rusă, aflată la 500 km de granițele sale. Moscova a anunțat că trei oameni au murit „în urma doborârii unei drone ucrainene”

Noi ne-am făcut și firmă acolo, evident că nu vrem să stăm degeaba, vrem să deschidem și piața asta pentru brandul nostru. Poți să te muți lejer acolo. Practic, ca să poți cumpăra o proprietate acolo, că toată lumea ne întreabă, îți trebuie bani, atât. Merge și prin transfer, crypto și cash. În Dubai e un paradis fiscal, nu au taxe. O rată este 10% din valoarea imobilului”, a mai zis ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Da”, a răspuns scurt Marian Drăgulescu. Au urmat 15 secunde stânjenitoare de tăcere, moderatoarea era aparent jenată. Ce l-a întrebat

Playtech.ro Dana Budeanu, foto WOW de Crăciun! Ţinuta îndrăzneaţă a lăsat să se vadă multe, vedeta face furori pe internet

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de eur

Observatornews.ro Coșmarul unei românce din Spania. Mirela a fost băgată la închisoare, după ce polițiștii au confundat-o cu o evadată. "Credeam că nu o să mai ies de acolo"

Știrileprotv.ro O tânără de 26 de ani a fost împușcată în cap într-un club cu puțin timp înainte de miezul nopții în Ajunul Crăciunului

FANATIK.RO Cum poți să faci un telefon care funcționează lent să fie mai rapid. Sfaturi esențiale

Orangesport.ro ALERTĂ | Gigi Becali a confirmat că nu mai este proprietarul palatului din Aleea Alexandru. Cui îi aparţine acum clădirea

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2022. Balanțele sunt mai tolerante și mai cumsecade și ar trebui să încerce să rezolve anumite probleme de la serviciu