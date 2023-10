După divorțul Anamariei Prodan de Laurențiu Reghecampf, băiatul a rămas în grija vedetei. Bebeto e adesea lăudat de mama lui, care se consideră mai ales prietena lui. „Îmi doresc foarte tare ca Bebe să învețe să fie bărbat și să facă cinste cuvântului”, a declarat Anamaria Prodan, într-un interviu pentru Click.

Anamaria Prodan, despre Bebeto: „Noi doi suntem cei mai buni prieteni”

Și a continuat: „Am un băiețel frumușel, este foarte cool, toate fetele se uită după el, dar el este foarte pretențios, pentru că mami (n.r. Anamaria Prodan) l-a învățat bine că fata de lângă el nu trebuie să fie de vreo frumusețe orbitoare, ci fata trebuie să fie foarte deșteaptă. Plus că fata de lângă el trebuie să învețe, trebuie să fie pe picioarele ei, niciodată să nu stea să ceară de la un bărbat.

I-am mai spus, ca să știe, că el trebuie să plătească nota atunci când iese cu o domnișoară în oraș, dar în același timp să se uite de fiecare dată cum comandă și cum mănâncă acea fată. Bebe are alte valori. Noi doi suntem cei mai buni prieteni, sunt sufletul lui pereche, el așa îmi zice, îmi mai spune că sunt prințesa vieții lui”, a mai declarat Anamaria Prodan.

Ce program are Bebeto, după școală

În fiecare zi, după școală, Bebeto merge la antrenamentele de fotbal. Vrea să devină un fotbalist de renume, după spusele mamei lui. „Bebeto este foarte ocupat. Are antrenamente aproape zilnic, are școală, are foarte, foarte multe lucruri de făcut în fiecare zi.

Agenda lui este foarte plină cu activități pe lângă școală. Nu are timp să copilărească și exact asta îi spuneam într-o zi lui…că duce mai departe tradiția familiei mele pentru că eu nu prea am avut copilărie. În copilărie eu aveam un program încărcat.

Părinții mei îmi puneau aceste activități tocmai să nu mă plictisesc. Eu cred că eu sunt modelul său în viață și aș vrea să și fie așa. Bebe este un copil minunat, un copil care a crescut numai între oameni maturi, nu prea a avut genul acela de copilărie cu copii de vârsta lui”.

Laurențiu Reghecampf a reluat legătura cu fiul lui, Bebeto

În urmă cu câteva luni, Anamaria Prodan îl acuza pe Laurențiu Reghecampf că nu îl interesează și nu vrea să vorbească cu Bebeto, băiatul pe care îl au împreună. Impresara susținea că Corina Caciuc, actuala iubită a antrenorului, nu l-ar fi lăsat pe acesta să vorbească cu fiul său.

În iunie, Anamaria Prodan declara că situația s-a schimbat, iar Laurențiu Reghecampf a reluat legătura cu băiatul său. Mai mult, cei doi se și văd de fiecare dată când au ocazia. „Eu nu vreau să comentez așa ceva pentru că el este tatăl copilului meu. El vorbește și se vede cu copilul lui. Cine declară așa ceva, îi face foarte mare în rău lui Laurențiu. Lângă el sunt specimene de poveste, cunoscute în mediile de cea mai joasă speță a țării.

Laurențiu are greșelile lui, noi toți avem greșelile noastre, dar își iubește copilul, când are timp trece să îl vadă, vorbește zilnic cu el la telefon. Eu cred că Laurențiu se va trezi, în curând, își va face ordine în viață, căci acum, datoria alegerilor făcute, s-a prăbușit emoțional și profesional”, a mărturisit Anamaria Prodan la Antena Stars.