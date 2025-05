În prezent, prezentatoare la show-ul „Viața fără filtru”, acolo unde l-a înlocuit în acest an pe Mădălin Ionescu, Natalia Mateuț și-a ținut în ultimii ani viața privată departe de ochii publicului. Însă despre cariera ei profesională a vorbit ori de câte ori a avut ocazia și a oferit detalii despre pasiunile ei.

Natalia Mateuț prezintă „Viața fără filtru” la Antena Stars

Absolventă a Facultății de Jurnalism, vedeta de la Antena Stars a cochetat și cu actoria, mai ales datorită faptului că în liceu își dorea să meargă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale.

La finalul anului trecut, ea chiar a jucat în filmul „Transilvanian Ninja”, care după ce s-a văzut în cinematografele din România, a intrat pe platforma VOYO. Însă în urmă cu mai mulți ani, ea era o prezență constantă pe platourile de filmare de la Antena 1, acolo unde Mihai Bendeac a avut show-uri precum „În puii mei”, „Teatru TV” sau „Băieți de oraș”.

Întrebată de Libertatea dacă a mai ținut legătura cu Mihai Bendeac, Natalia Mateuț a afirmat că îl consideră pe acesta un foarte bun amic, dar că au vorbit destul de rar în ultima perioadă.

Ce spune despre legătura cu Mihai Bendeac

„Cu Mihai Bendeac nu am mai păstrat legătura, nu am mai vorbit de mult. Ne mai dăm mesaje de zile de naștere și de sărbători, așa pe Instagram, dar nu am mai păstrat legătura de ani de zile. Pe vremuri am jucat cu el la Antenă. Am avut o supercolaborare atunci și el a fost supermișto cu mine. Și chiar am legat o amiciție.

I-a plăcut de mine, m-am descurcat. Am vorbit atunci să mai continui, dar fix în perioada în care filmam cu el, am primit un post la Antena Stars, să prezint știrile mondene. Și cumva i-am zis lui Mihai Bendeac că nu mai pot continua, pentru că mă dedic total jobului”, a spus Natalia Mateuț în exclusivitate pentru Libertatea.

