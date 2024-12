Regizat de Alin Panc și Neagu Theo Thorn, filmul „Transilvanian Ninja” are pe afiș vedete ca Puya, Diana Sar, Paula Chirilă, Vărul Săndel sau Natalia Mateuț.

Cu ocazia lansării din cinematografe, care va avea loc în mod oficial pe 6 decembrie 2024, Natalia Mateuț a stat de vorbă cu Libertatea despre filmul „Transilvanian Ninja”, dar și despre cariera ei din televiziune.

Vedetă a postului Antena Stars, acolo unde este prezentatoare, fiica marelui dinamovist Dorin Mateuț a reușit până acum să combine cu succes cariera din televiziune cu cea de actriță. Iar noua experiență a fost una care i-a plăcut foarte mult.

Face parte din gașca lui Puya

„Eu joc cu Diana Sar, cu Puya. Eu am câteva replici cu ei. E o comedie drăguță. Suntem trei fete care facem parte din gașca lui Puya. Suntem trei fete de cartier, joc rolul unei fete de cartier. E haios, totul e pe fun, e relaxat. Pe vremuri eu am jucat și cu Mihai Bendeac la Antena. Dar, ca și film, cred că e al treilea. Dar roluri micuțe.

Acum m-am simțit foarte bine, pentru că am fost o gașcă foarte mișto. Noi ne și știam cu toții aproape. Diana Sar, Puya, Paula Chirilă, Alin Panc, Vărul Săndel, Andrei Coman. Adică am fost o gașcă de oameni mișto din showbiz. Diana Matei, Ozana Barabancea. Am fost mulți și ne știam cu toții, a fost funny. Acum l-am cunoscut și pe Puya așa cum nu-l știam. Petrecând câteva zile cu el pe set, mi s-a părut un tip super mișto”, a spus Natalia Mateuț în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Harta puterii după parlamentare. PSD ia un sfert din mandate, AUR și-a dublat scorul. Fiefurile PNL pot fi numărate pe degetele de la o mână | Analiză

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Întrebată dacă ar renunțat la cariera din televiziune pentru a deveni actriță, Natalia Mateuț a afirmat că în timpul liceului visa să meargă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, însă până la urmă a ales Facultatea de Jurnalism. Și nu regretă deloc acest lucru!

Nu ar renunța la televiziune

„Eu, după liceu, mi-am dorit să dau la UNATC. Dar am dat la Jurnalism. Așa că pentru mine a rămas ca un vis neîmplinit. Și de fiecare dată când am ocazia să joc într-un film, spun «Da»! Cu gândul la ce îmi doream să fac pe vremuri. Dar nu aș renunța la cariera din televiziune. Îmi place mult prea mult și am muncit destul ca să ajung aici. Trebuie să fii super talentat ca să fii un actor bun. Nu zic că nu aș putea să fiu, dar consider că e o treabă cumva pe lângă ceea ce fac, pentru mine, cel puțin.

Eu am făcut cursuri de actorie, un an de zile, la o școală de film a lui Bobby Păunescu. Adică știu puțin cu ce se mănâncă. Dar nu mă consider actriță. Mi-ar plăcea să joc într-un serial de comedie și cred că m-aș descurca foarte bine. Îmi place mult comedia, mi se pare că aș putea să interpretez un rol simpatic. N-ai cum să le faci pe ambele super bine. Actoria o las în plan secund și în rest mă axez pe televiziune”, ne-a mai dezvăluit Natalia Mateuț.

Vezi rezultate exit poll alegeri parlamentare 2024 și urmărește rezultatele alegerilor pentru Parlamentul României!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News