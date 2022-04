Stiri Mondene Ce relație are, de fapt, Andreea Marin cu fiica Violeta: „Mă uit la ea şi, pe de-o parte, mă încântă, pe de altă parte, mă sperie” De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Joi, 28 aprilie 2022, 14:51

Andreea Marin e una dintre cele mai iubite persoane publice din România. Dincolo de cariera ei, vedeta e mamă. Din mariajul cu Ștefan Bănică jr. o are pe Violeta, care are 14 ani. Despre ea a făcut dezvăluiri acum într-un interviu pentru revista OK! Magazine.