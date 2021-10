Ce relație are, de fapt, Mihaela Rădulescu cu Elan Schwartzenberg, la 13 ani de la divorț. „Mereu vom fi familie în viața copilului nostru”

Mihaela Rădulescu și Elan Schwartzenberg au fost căsătoriți patru ani, din 2004, până în 2008. De când au divorțat, vedeta a făcut foarte rar dezvăluiri despre afacerist, bărbatul cu care are un copil, pe Ayan. 13 ani au trecut de la separare, iar acum Mihaela recunoaște că are o relație bună cu fostul soț de dragul copilului lor.

„Copilul nostru a avut și are parte de un tată minunat, în toate sensurile. Faptul că am știut să fim familie chiar și după divorț a fost cel mai bun sentiment cu care a crescut Ayan. Nimic altceva nu mai contează. Fiecare are viața lui, dar mereu vom fi familie în viața copilului nostru.”, a declarat vedeta.

Mihaela Rădulescu și Elan Schwartzenberg au locuit pe perioada căsniciei și în România, dar și în Monaco, acolo unde e stabilită și acum vedeta. Băiatul lor a urmat studiile la Monaco, însă de doi ani e în America, acolo face liceul.

Fiul Mihaelei Rădulescu și al lui Schwartzenberg

„Puteam să las mai mult de la mine”

Într-un interviu recent cu Amalia Enache, Mihaela Rădulescu a rupt tăcerea și a vorbit despre divorțurile sale, a spus ce s-a întâmplat între ea și tatăl băiatului ei.

„Privind la rece, o singură căsnicie m-a făcut să mă autoanalizez – ultima, cea cu tatăl copilului meu. Puteam să las mai mult de la mine, puteam mai mult, în general. În primul rând, de dragul puiului nostru. Dar așa a fost să fie și nu pot decât să-i mulțumesc cerului că am făcut și am crescut un copil grozav cu cel mai bun tată din lume pentru puiul nostru”, a dezvăluit ea.

În prezent, Mihaela Rădulescu este într-o relație cu Felix Baumgartner.

