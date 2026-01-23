„Sunt o mamă…. nici nu știu cum să mă autodefinesc. Îmi place să cred despre mine că sunt o mamă totuși relaxată și care aduce bucurie în fiecare zi copiilor și un model bun de urmat. Nu mă chinui să fiu altfel decât sunt eu, adică mă las să-mi vadă și părțile mai vulnerabile, în care sunt nervoasă sau am anumite stări, și nu mă feresc să o spun.

Dar mi le controlez, adică nu ajung în punctul ăla în care să, nu știu, fac crize de isterie sau… de multe ori îți ieși din nervi după atâtea treburi cotidiene și atât stres, dar le și explic: „Mamă, sunt foarte obosită acum, am o stare proastă, hai să facem cumva să ieșim din starea asta, sau să nu intru într-o stare mai adâncă decât este, că nu-i plăcut și mai bine ne relaxăm un pic”, căutăm alte metode să ne relaxăm înainte sau să mă relaxez înainte, ca să nu las să curgă mai mult decât ar trebui situația”, a declarat Diana Bart pentru VIVA!

Anul trecut, Diana Bart a divorțat de tatăl fetițelor sale, iar viața ei s-a schimbat radical. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, aceștia au rămas în relații foarte bune.

„Pentru mine, o schimbare e firească. Eu nu iau schimbările care se petrec în viața mea în modul tragic sau orice intervine asupra noastră în viață, și sunt lucruri de multe ori neprevăzute sau la care nu te aștepți să se întâmple așa, dar cred că cel mai bun lucru și cel mai matur pe care îl poți face este să te adaptezi situației respective.

Și atunci, încerc să iau ce a fost bun din fiecare situație pe care am avut-o sau pe care o am, să văd ce s-a întâmplat, de unde s-a rupt ceva sau ce ar fi trebuit sau am fi putut să facem. Și, eventual, în următorii pași pe care-i am în viață să acționez într-o manieră și mai asumată și mai pregătită”, mai spune vedeta.

Întrebată cum gestionează timpul petrecut cu fetele lor, Diana recunoaște că totul este foarte simplu și asta pentru că fostul soț este implicat total în creșterea micuțelor.

„E foarte ușor, nu s-au schimbat foarte multe și tatăl fetițelor este foarte implicat și mă ajută foarte mult cu ele. Ei au o relație extraordinară și foarte apropiată. Sunt prieteni foarte buni și îmi place să văd că și-au conturat această relație frumoasă”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

