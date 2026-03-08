Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu în spatele camerelor. Au fost colegi 10 ani

Ani la rând, Mircea Solcanu și Cabral au fost apreciați pentru energia și naturalețea pe care o aveau în emisiuni. Glumele, replicile spontane și chimia dintre ei i-au făcut pe mulți să creadă că sunt prieteni foarte buni și în viața de zi cu zi.

În realitate, Mircea Solcanu spune că relația lor a fost una strict profesională. Colaborarea dintre ei s-a bazat pe respect reciproc și pe dorința de a face o emisiune de calitate, însă în afara programului de lucru fiecare își vedea de viața personală.

Fostul prezentator a explicat că discuțiile dintre ei aveau loc aproape exclusiv în timpul programului de filmare, iar după încheierea emisiunii drumurile lor se despărțeau.

„Cu Cabral pot să spun că am avut cea mai profesionistă relație pe care am avut-o cu un coprezentator, pentru că toată lumea putea să spună că suntem prieteni de o viață și așa păream la televizor. Noi eram prieteni doar cât timp ne vedeam, jumătate de oră sau o oră, depinde, că emisiunea noastră a fluctuat la un moment dat”, a explicat Mircea Solcanu.

O colaborare care a durat aproape un deceniu

Chiar dacă relația lor nu era una de prietenie în afara camerelor de filmat, acest lucru nu a afectat deloc modul în care interacționau în emisiune. Dimpotrivă, Mircea Solcanu spune că profesionalismul a fost ingredientul principal care a făcut ca parteneriatul lor să funcționeze atât de bine.

Colaborarea dintre Mircea Solcanu și Cabral a durat aproape un deceniu și a fost una dintre cele mai apreciate din televiziunea românească.

Pentru public, cei doi prezentatori au rămas mult timp simbolul unei echipe perfecte în televiziune. Energia lor și modul natural în care interacționau au făcut ca mulți telespectatori să creadă că relația dintre ei depășește cadrul profesional.

