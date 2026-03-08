Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu în spatele camerelor. Au fost colegi 10 ani

Ani la rând, Mircea Solcanu și Cabral au fost apreciați pentru energia și naturalețea pe care o aveau în emisiuni. Glumele, replicile spontane și chimia dintre ei i-au făcut pe mulți să creadă că sunt prieteni foarte buni și în viața de zi cu zi.

Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu în spatele camerelor. Au fost colegi 10 aniIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

În realitate, Mircea Solcanu spune că relația lor a fost una strict profesională. Colaborarea dintre ei s-a bazat pe respect reciproc și pe dorința de a face o emisiune de calitate, însă în afara programului de lucru fiecare își vedea de viața personală.

Fostul prezentator a explicat că discuțiile dintre ei aveau loc aproape exclusiv în timpul programului de filmare, iar după încheierea emisiunii drumurile lor se despărțeau.

„Cu Cabral pot să spun că am avut cea mai profesionistă relație pe care am avut-o cu un coprezentator, pentru că toată lumea putea să spună că suntem prieteni de o viață și așa păream la televizor. Noi eram prieteni doar cât timp ne vedeam, jumătate de oră sau o oră, depinde, că emisiunea noastră a fluctuat la un moment dat”, a explicat Mircea Solcanu.

O colaborare care a durat aproape un deceniu

Chiar dacă relația lor nu era una de prietenie în afara camerelor de filmat, acest lucru nu a afectat deloc modul în care interacționau în emisiune. Dimpotrivă, Mircea Solcanu spune că profesionalismul a fost ingredientul principal care a făcut ca parteneriatul lor să funcționeze atât de bine.

Colaborarea dintre Mircea Solcanu și Cabral a durat aproape un deceniu și a fost una dintre cele mai apreciate din televiziunea românească.

Pentru public, cei doi prezentatori au rămas mult timp simbolul unei echipe perfecte în televiziune. Energia lor și modul natural în care interacționau au făcut ca mulți telespectatori să creadă că relația dintre ei depășește cadrul profesional.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
Elle.ro
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Libertateapentrufemei.ro
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Cum va fi vremea în București, în perioada 8 - 10 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite
Știri România 11:27
Cum va fi vremea în București, în perioada 8 – 10 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite
Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Știri România 10:14
Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Parteneri
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Adevarul.ro
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Anunțul momentului despre Nicuşor Bancu. Ce s-a aflat acum despre căpitanul Universității Craiova
Fanatik.ro
Anunțul momentului despre Nicuşor Bancu. Ce s-a aflat acum despre căpitanul Universității Craiova
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Financiarul.ro
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu în spatele camerelor. Au fost colegi 10 ani
Stiri Mondene 11:43
Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu în spatele camerelor. Au fost colegi 10 ani
Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Stiri Mondene 10:42
Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
ObservatorNews.ro
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Libertateapentrufemei.ro
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv a fost redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc Israelul după conflictul cu Iranul
Mediafax.ro
Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv a fost redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc Israelul după conflictul cu Iranul
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București
KanalD.ro
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Gică Mihali a numit cel mai bun fotbalist din toate timpurile: „Vă rog, nu-l mai comparați cu nimeni! A schimbat lumea”
Fanatik.ro
Gică Mihali a numit cel mai bun fotbalist din toate timpurile: „Vă rog, nu-l mai comparați cu nimeni! A schimbat lumea”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului