După operația de micșorare a stomacului, Andrei Duban a slăbit 25 de kilograme. Actorul se simte foarte bine după această intervenție pe care a făcut-o la o clinică din România. De când s-a operat, Andrei Duban mărturisește că nu mai sforăie și nici nu mai are probleme de respirație.

„Urmează să se împlinească un an de când am făcut operația și pot spune, cu adevărat, că doctorul Sorin Velici mi-a schimbat complet viața. Cred că am întinerit 20 de ani, pentru că toate funcțiile organismului s-au refăcut, pentru că nu mai am grăsime pe organele interne, pe vasele de sânge.

Principalul beneficiar este Grați, pentru că nu mai sforăi noaptea, ea se bucură cel mai tare. Analizele mi-au ieșit ca de bebeluș, adică nu aveam rezultate așa bune la analize, nici în liceu. E ca și cum aș fi cărat un omuleț de 25 de kilograme în spate mereu. Aveam probleme și de respirație, aveam un început de astm bronșic”, a spus Andrei Duban pentru Fanatik.

Viața actorului s-a schimbat complet. El spune că și-a recăpătat încrederea în el și acum este mai preocupat de felul în care arată.

„Mi-am recăpătat încrederea în mine și pot spune că este o plăcere extraordinară. Doar cine n-a trecut prin suta de kilograme nu o să înțeleagă cum e să intri în magazin și să ai curajul să ceri mărimea S. E cu totul altceva. Am început să am grijă de cum arăt, de cum combin hainele, eu care, până acum, îmi luam un trening negru pe mine și asta era. Am început să le asortez, că…la manechine, se poate”, a mai povestit Andrei Duban.

Ce restricții are Andrei Duban după operația de micșorare a stomacului

Andrei Duban cântărea peste 100 de kilograme, iar acum după ce a slăbit 25 kilograme se simte mai bine ca niciodată în pielea lui. Soțul Gațielei Duban a vorbit și despre restricțiile pe care le are acum, după operația de micșorare a stomacului.

„Nu cred că m-aș mai putea vedea vreodată la suta de kilograme, niciodată. Oricum, stomacul imediat îmi dă semnale dacă am atins limita, mă doare imediat. Nu mai pot să beau, de exemplu, băuturi acidulate, nu mai ies la șpriț. Mai am pofte la băuturi carbogazoase, dar le las să se liniștească puțin și beau câteva guri. Norocul meu e că nu prea sunt băutor de bere.

Într-adevăr, dacă respecți anumite reguli, nu prea are de ce să îți revină stomacul la normal sau să ai alte probleme. Mie mi-a fost frică să mă operez în Turcia și am exclus din start. Însă totul este ok, dacă respecți anumite reguli și îți asculți organismul. Acum mănânc puțin și bun”, a mai declarat actorul pentru FANATIK.

