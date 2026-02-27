Ultima săptămână a fost una extrem de plină pentru Lidia Buble. Cu toate că visează la acest mare concert încă de când s-a lansat în industria muzicală din România, pe ultima sută de metri artista a fost copleșită de emoții. Nici nu și-a dorit să facă vreo pauză și să stea câteva zile să se odihnească, căci mărturisește că pentru ea muzica este un stil de viață. De aceea am și întâlnit-o cu câteva ore înainte de marele eveniment la petrecerea de lansare a brandului Iconic Talents United, agenție care se implică în promovarea și reprezentarea unor artiști, actori și influenceri din România.

„Numai când îmi spui mi se ridică toată pielea de pe mine. Îți dai seama că sunt foarte emoționată și foarte stresată. Dar totodată am așa o siguranță, o pace și o liniște pentru că știu că sunt foarte iubită de Divinitate și că o să fie foarte bine. Vreau să vă zic că m-am pregătit până în cel mai mic detaliu. Toate au fost gândite de mine, mereu cu gândul la voi (n.r. – public). Efectiv tot ce am pus în scenă: de la instrumente, la costume, la scenografie, la video, la producție muzicală, mereu m-am gândit: „oare o să le placă?”. M-am gândit și la invitați, să se simtă bine”, a declarat Lidia Buble pentru Libertatea.

Artista visează la acest moment de mai bine de 12 ani, așa că toată organizarea a venit firesc, după niște planuri bine puse la punct. „Am știut de la început exact ce îmi doresc. Gândește-te că eu de 12 ani aștept acest eveniment să se întâmple în viața mea. În acești 12 ani am tot strâns azi o informație, mâine o informație și la final am avut întregul puzzle, să zic, exact așa cum mi-am dorit și doar am avut echipa potrivită care să mă ajute să pun în practică totul. Deci am știut de la început exact ce vreau să se întâmple pe scenă”, a completat artista.

Se roagă înainte de fiecare concert

În timp ce alți colegi de scenă au diverse ritualuri pentru a-și proteja vocea, ori se retrag câteva zile departe de toată agitația, Lidia Buble se lasă în mâinile Domnului. După ani în industria muzicală, consideră că nu o cură cu ou crud și miere, ori pauză vocală de câteva zile o vor ajuta să fie în cea mai bună formă.

„În mod normal eu nu ar fi trebuit să fiu aici (n.r. – la evenimentul de lansare a agenției Iconic Talents United). Ar fi trebuit să fiu acasă, să dorm, pentru că în ultima săptămână nu îmi aduc aminte când m-am pus să dorm și să dorm așa măcar trei-patru ore legate. Tresăream noaptea din somn de griji, îmi repetam spech-urile, piesele. Nu am niciun ritual înainte de spectacol. Doar rugăciune. Rugăciune, rugăciune și iar rugăciune. Ăsta este singurul meu ritual. Încerc mai multă odihnă, dacă se poate și hidratare”, a mai povestit Lidia Buble pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

