Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love”

Astăzi, când are 39 de ani, Edward Maya continuă să fie prezent pe scena internațională, iar piesele sale au strâns aproape 3 miliarde de streamuri pe platformele digitale.

În paralel, el a dezvoltat rețeaua Studio House, un proiect care reunește label-ul Mayavin Records, publishing, radio, o școală de muzică și organizarea de evenimente, toate cu scopul de a susține noile talente.

Deși succesul global al piesei „Stereo Love” rămâne unic, artistul și-a păstrat cariera într-un ritm constant și pregătește mereu surprize.

Recent, Edward Maya a anunțat o nouă colaborare internațională alături de Klavdia, reprezentanta Greciei la Eurovision 2025, și Valentino Indy, un tânăr aflat la început de drum în muzică.

Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni
