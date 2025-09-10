Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love”

Astăzi, când are 39 de ani, Edward Maya continuă să fie prezent pe scena internațională, iar piesele sale au strâns aproape 3 miliarde de streamuri pe platformele digitale.

În paralel, el a dezvoltat rețeaua Studio House, un proiect care reunește label-ul Mayavin Records, publishing, radio, o școală de muzică și organizarea de evenimente, toate cu scopul de a susține noile talente.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Deși succesul global al piesei „Stereo Love” rămâne unic, artistul și-a păstrat cariera într-un ritm constant și pregătește mereu surprize.

Recent, Edward Maya a anunțat o nouă colaborare internațională alături de Klavdia, reprezentanta Greciei la Eurovision 2025, și Valentino Indy, un tânăr aflat la început de drum în muzică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE