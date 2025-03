După 12 ani de mariaj, actorii Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină au divorțat în 2019, rodul iubirii lor fiind fiica Ruxandra, care are 17 ani și e la liceu. Părinții au custodie comună, însă adolescenta are domiciliul în casa în care a crescut și care i-a rămas mamei sale după divorț.

Atât Ioana Ginghină, cât și Alexandru Papadopol și-au refăcut viețile amoroase, ea e căsătorită cu Cristi Pitulice, în timp ce actorul s-a căsătorit de curând cu actrița Cristiana Luca, mai mică decât el cu 21 de ani. Privind mariajul lui, Ioana Ginghină l-a acuzat în repetate rânduri pe Papadopol că nu și-a anunțat fata că se căsătorește, că a aflat de la teatru și din presă, lucru care a afectat-o.

Ce relație are Alexandru Papadopol cu fiica Ruxandra

Acum, într-un interviu pentru Cancan, Ioana Ginghină susține că Ruxi n-ar fi afectată dacă Alexandru Papadopol ar face un copil cu Cristiana Luca, susține că relația tată-fiică e din ce în ce mai distantă. „Cred că n-ar deranja-o. Ei s-au răcit foarte mult ușor-ușor, din cauză că n-a existat o comunicare. Și, cum să zic, nu-l acuz neapărat, cât nu înțeleg mulți adulți și părinți că adultul e diferit de copil.

Adultul trebuie să-și asume responsabilitatea, chiar dacă îl face pe copil să sufere. Pentru că neasumându-ți responsabilitatea aia, când află că tot ar fi aflat, să zicem că nu știu, s-ar fi petrecut mai pe ascuns lucrurile și n-am fi aflat, că noi am aflat din ziare, de la teatru.

Eu tot zic noi pentru că-s foarte implicată lângă Ruxi ca timbru de scrisoare, adică sunt acolo. A fost greu pentru Ruxi. Cred că e greu în continuare. Acuma nu mai discutăm, nu-ți imagina că jelește prin casă, nu. N-am mai întrebat-o: tu ai mai vorbit cu taică-tu? Pentru că nici nu vreau să fiu acolo pushing”, a explicat actrița, care l-a lăudat însă pe Cristi Pitulice, actualul ei soț pentru că se implică în viața Ruxandrei.

Cât de implicat e Cristi Pitulice în viața Ruxandrei

„Ce pot să spun este că apreciem amândouă mai mult apariția lui Cristi în viața noastră, pentru că apreciezi un om care o duce la școală zilnic, face lecții cu ea, se implică dacă mănâncă sau nu mănâncă. A fost acum răcită, cine a avut grijă?

Lucrează mai mult de acasă și el a avut grijă 100% și cumva apreciem că, na, poate pe de o parte am pierdut, dar am câștigat mult mai mult pe altă parte. Și așa sunt eu construită, așa încerc să o construiesc și pe ea să vedem partea plină a paharului. Și viața e frumoasă. Totdeauna există un echilibru și atunci să ne mulțumim că dezechilibru vine din zona asta și poate nu sănătate, nu alte pierderi mai profunde”.

Totodată, Ioana Ginghină susține că Ruxandra a locuit cu Alexandru Papadopol și Cristiana Luca pentru o scurtă perioadă, recent, cât ea a fost plecată într-o vacanță exotică și că cei doi s-au ferit de adolescentă să îi spună adevărul despre nunta lor.

„Ruxi a fost rănită pentru că, în mintea ei, ea credea că e prima care va afla lucrurile. Noi am aflat de la presă, de la teatru, eu am venit la teatru, am aflat, adică noi am aflat din niște bârfe, niște lucruri pe care trebuia să le afle ea. Repet, ea a fost acolo, la ei, a stat o săptămână – 10 zile, cât am fost eu plecată în Malaysia. Puteau să-i zică”, a mai adăugat ea.

Cine e iubitul Ruxandrei, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol

La 17 ani, Ruxandra e la liceu, însă trăiește și o iubire adolescentină. Ioana Ginghină a spus că l-a cunoscut pe iubitul fiicei sale, care e coleg de liceu, mai mare cu un an decât ea. „L-am cunoscut când am avut premiera, am invitat-o alături de plus one-ul ei, adică putea să vină cu oricine, și ea a venit cu un băiat și așa l-am cunoscut.

Am primit și un buchet de flori de la amândoi și a fost foarte drăguț. Îl știam din vedere, adică eu când o luam de la întâlniri cu el, îl vedeam și îi făceam cu mâna și râdea. Chiar o dată mi-a zis: «Mama, te-ai uitat urât!». Dar eu nu m-am uitat urât, eu nu văd la distanță și m-am uitat și eu așa prin întuneric, cum era iarnă, eu știu ce față am făcut?! «Vai, l-ai speriat!». După aceea, dățile următoare așa făceam (n.r. – zâmbeam)! E mai mare cu un an decât ea, sunt colegi de liceu”, a mai zis actrița pentru Cancan.

