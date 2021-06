Ce s-a întâmplat, de fapt, între Zanni și Adelina la „Survivor România”. „Am simțit să ne apropiem”

Adelina Damian a fost eliminată de la „Survivor România” în ediția din 6 iunie, iar acum, invitată în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D a ținut neapărat să facă câteva lămuriri referitoare la apropierile dintre ea și Zanni.

„Eu nu am căutat să mă apropii de Zanni. Treaba cu Zanni e foarte simplă. Când am venit, la un joc, a doua zi, i-am zis: Zanni, eu te-am mai urmărit, aici te-ai schimbat foarte mult. Ești foarte simpatic.

De atunci, ne mai permiteam niște glumițe. Apoi ne-am unificat, atunci am simțit să ne apropiem, mai mult el. Îmi aduc aminte de o seară, am cântat patru ore încontinuu. Eram doar noi doi, eram lângă echipele noastre. Oamenii se pot simți bine fără să existe ceva între ei”, a declarat Adelina, la Kanal D.

Fosta concurentă a făcut parte din echipa Răzoinicilor și, în pofida divergențelor cu Albert, Adelina nu-i poartă pică acestuia.

„Cel mai greu lucru a fost faptul că nu ne puteam spăla cum trebuie. Lucrurile astea te macină, te obosesc. Legat de Albert, am rămas în relaţii bune. Am lăsat totul în urmă, nu am vrut să iau acasă lucrurile astea. Deşi el spune că e cu Dumnezeu, el m-a denigrat, a lăsat să se înţeleagă că între mine şi Zanni a fost mai mult decât o prietenie. Chiar m-a suprins, nu mă aşteptam să spună aşa ceva…

Nu aveam cum să dorm cu Zanni, suntem filmaţi mereu, nu se poate face nimic la Survivor. În ceea ce o priveşte pe Elena, de acasă o vedeam falsă, teatrală. Dar când am ajuns acolo am început să vorbesc cu ea, dar mi-am schimbat părerea”, a mai povestit Adelina, la „Teo Show”.

