Ce s-a întâmplat la concertul Imagine Dragons de la Untold 2023. Artiștii au fost uimiți de reacția publicului

Membrii trupei Imagine Dragons au dat totul pe scenă, iar vocea lui Dan Reynolds a adus emoție și autenticitate fiecărei piese interpretate. „Radioactive”, „Demons”, „Enemy”,„Thunder”, „Bad Liar”, „Believer”, „Whatever It Takes”, „Bones”, “Natural”, „Follow You” sau „Walking The Wire” sunt doar câteva dintre piesele interpretate de artiști, dar și de public.

Artistul Imagine Dragons: „Singurul lucru care contează e dragostea, voi ne-ați oferit-o”

Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, a fost copleșit de energia fanilor, în fața cărora s-a înclinat: „Vă iubim! Vă mulțumim pentru acest moment și pentru faptul că suntem împreună. Singurul lucru care contează e dragostea, voi ne-ați oferit-o!”.

Dan Reynolds, Daniel Platzman, Wayne Sermon și Ben Mckee, membrii trupei Imagine Dragons, s-au înclinat în fața zecilor de mii de fani ai festivalului, la finalul reprezentației lor.

Sute de oameni au ascultat concertul Imagine Dragons de pe scările Cluj Arena

Sute de fani nu au putut intra la concertul Imagine Dragons de la Untold 2023, după ce arena s-a umplut până la refuz. Situația a stârnit furia unora dintre aceștia care acuză organizarea în mai multe mesaje postate pe Facebook, dar și în mesaje transmise către Libertatea. „Foarte fain, Untold 2023! Mi-am luat bilet pentru Imagine Dragons, e gata concertul, încă nu am intrat. Toate intrările blocate, capacitate depășită. Sunt curioasă cine îmi dă banii înapoi?

Dar celor care au venit din țări străine? Mulțumim pentru încă un an în care organizarea lasă de dorit”, a scris o participantă pe Facebook, acolo unde a postat și imagini cu sute de oameni care așteaptă să intre.

În replică, organizatorii susțin că toți spectatorii care au venit înainte de începerea concertului au intrat pe arenă. „Pentru siguranța spectatorilor din incinta Cluj Arena, în cea de-a doua seară de festival, în jurul orei 22.00, a fost temporizat accesul în stadion, până în momentul în care au fost fluidizate căile de acces. Timpul maxim de așteptare a fost de aproximativ 15 minute.

Toți cei care și-au dorit să vadă Imagine Dragons și au venit la Cluj Arena înainte să înceapă concertul trupei au avut ocazia să-i vadă. Sunt convins că toți fanii trupei care au ajuns din timp la Cluj Arena, așa cum a fost recomandat de organizatori, s-au bucurat de un show memorabil.

Nu am făcut și nu vom face compromisuri când vine vorba de siguranța participanților în festival. Le mulțumim tuturor celor care au fost prezenți în a doua seară de festival pentru felul în care au cooperat și au ținut cont de recomandările organizatorilor”, a transmis pentru Libertatea Edy Chereji, unul dintre organizatorii evenimentului.

Cine a mai cântat la Untold 2023 vineri, 4 august

Olly Murs a urcat și el pe scena de la Untold aseară. Artistul britanic a declarat că este îndrăgostit de magia pe care acest festival reușește să o creeze și a pregătit pentru zecile de mii de fani un concept unic de show live. Un alt moment care a dus distracția de pe mainstage la un alt nivel a fost set-ul lui Salvatore Ganacci.

Un artist nonconformist, suedezul nu a oferit fanilor UNTOLD doar un DJ set, a fost un spectacol vizual, mișcările de dans și glumele lui Ganacci au stârnit hohote de râs. Aflat în turneu de promovare pentru noul album, „Take Me To America”, Salvatore a dansat alături de cei prezenți pe Cluj Arena și a făcut o baie de mulțime.

Și Alesso a performat aseară la Untold 2023, el a interpretat de la ,,Calling (Lose My Mind)”, „Under Control”, „If I Lose My Self”, până la ,,When Im Gone” (feat. Katy Perry) sau ,,Words” (feat. Zara Larson).

Pe scena principală au urcat și Tujamo, dar și Justin Jesso și Delia.

