Ce se întâmpla când Laurențiu Reghecampf mergea în club cu fiicele Anamariei Prodan. „Ele își doreau”

De o bună perioadă de timp, cei doi soți ocupă primele pagini ale ziarelor. S-a scris că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează. Ea însă a negat totul la GSP, în emisiunea lui Costin Ștucan. Și, mai mult decât atât, a povestit despre legăturile speciale de familie.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au o relație aparte cu copiii, cu fiicele ei din relația anterioară, cu băiatul lui din altă relație, dar și cu Bebeto, mezinul familiei. Antrenorul mergea și în cluburi cu Rebecca și Sarah Dumitrescu, el le-a arătat tinerelor viața de noapte.

„Noi vorbim amândoi cu copiii. Laurențiu a fost în discotecă lângă Rebecca și Sarah când ele își doreau foarte tare să vadă cum e viața aia de acolo. Și eu nu le lăsam.

Laur a zis: Eu le iau să le arăt ce înseamnă viață de noapte, porstituție, pești, nenorociri, droguri și absolut tot. Și s-au dus. (…) Vorbesc de ce se întâmplă noaptea într-un club…și le vezi pe toate.

Unele stau și fac ci mâna la mașină poate oprește cineva. Îți spun că Laur le-a explicat fetelor absolut tot. Uite ce înseamnă practic să te vândă cineva la un domn pe oră, cât stai, ce trebuie să faci. E oribil! Este cel mai groaznic lucru de pe pământ din punctul meu de vedere.!”, a povestit Anamaria Prodan.

„Mă întreba Sarah la un moment dat de ce fetele acestea nu muncesc. Pentru că este mai ușor să stai pe spate, în pat sau în genunchi. Este mult mai ușor. D-asta ele nu au voie.

În familia asta niciodată nu o să existe admirație pentru așa ceva, nici măcar curiozitate pentru așa ceva.”, a mai adăugat ea.

Fetele au salariu fiecare de 1.000 de dolari lunar

Rebecca a studiat moda în diverse orașe ale lumii, visul ei fiind să conducă un business de modă, în timp ce Sarah a ales sportul, ea fiind baschetbalistă.

Anamaria Prodan le asigură lunar o anumită sumă fiicelor, care poate varia în funcție de anumite criterii.

„Ele au salariu în fiecare lună. Dacă fac ceva deosebit, primesc bonus, avem contract. Exact cum le fac fotbaliștilor, așa au și ele. Contract verbal.

Rebecca are un salariu de 1000 de dolari pe lună, la fel are și Sarah. Dacă fac ceva wow, primesc bonusuri care variază de la 100 de dolari la 1000. Cea mare, ca toți americanii, pentru că are cetățenie americană, muncește, este la facultate, dar și muncește.

Este foarte mândră de realizările ei, cu un salariu pe lună pe care nu-l știu, este secret, sunt bănuții ei și face ce vrea. Dar în momentul în care a câștigat acest post de asistentă, m-am bucurat foarte tare și i-am aplicat un bonus”, a declarat, pentru Libertatea, Anamaria Prodan Reghecampf în noiembrie 2017.

