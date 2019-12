De Livia Lixandru,

Pentru că toată lumea a crezut că piesa este un mesaj pentru fostul soț, artista a ținut să lămurească situația. Claudia Pătrășcanu nu și-a revenit după despărțirea de tatăl copiilor săi, însă este puternică și convinsă că totul va fi bine în viața ei.

Invitată în platoul emisiunii „Răi Da Buni”, Claudia Pătrăşcanu a spus clar ce mesaj a vrut să transmită prin intermediul acestei piese.

„Am simţit că este momentul să transmit un mesaj… Am vrut un mesaj pentru toate mamele care îşi cresc singure copiii… Mai sunt şi taţi plecaţi în străinătate…”, a declarat Claudia Pătrăşcanu la „Răi Da Buni”, potrivit Spynews.

Conştientă că oamenii au interpretat această piesă ca fiind pentru Gabi Bădălău, Claudia Pătrăşcanu a spus clar că îşi asumă tot.

„Îmi asum. Am simţit această piesă, am simţit să transmit acest mesaj. E un mesaj, chiar dacă nu treceam prin ce am trecut, era un mesaj… Dar dacă nu treceam, probabil că nu ieşea această piesă, acest mesaj”, a mai precizat artista, potrivit sursei citate.

„Timpul le rezolvă pe toate. Lucrurile astea nu se uită aşa uşor, probabil o să mai fiu afectată şi având în vedere că sunt cei doi copii, dar le rezolvăm. Mă gândesc numai la bine”, a continuat Claudia Pătrăşcanu.

