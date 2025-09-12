Ilie Năstase și Ioana divorțează după cinci ani de căsnicie. Ioana Năstase a luat o decizie radicală: a depus actele de divorț. Potrivit datelor oficiale, Judecătoria Constanța a înregistrat pe 17 iunie un dosar de divorț cu numărul 17822/212/2025, ce vizează încheierea căsătoriei celor doi, după cinci ani de mariaj.

Ioana, hotărâtă să divorțeze de Ilie Năstase

Cu toate acestea, cei doi s-au bucurat recent de o vacanță împreună. Marți s-au întors din Turcia, acolo unde au petrecut momente inedite, de familie. Nu a fost însă o vacanță romantică sau una de împăcare, ci un moment de sărbătoare în familie.

„Am fost invitată la ziua nurorii mele. Băiatul meu mi-a luat biletele de avion. Ilie a aflat cu o zi înaintea plecării și mi-a zis că vrea să vină și el. Din respect, am acceptat. Nici vorbă de vreo vacanță”, a spus Ioana Simion pentru Cancan.

Ioana Năstase a adăugat că este decisă ca la finalul lunii octombrie să semneze actele de divorț, dat fiind faptul că momentan lucrurile nu s-au îmbunătățit în ceea ce privește căsnicia lor.

„Situația este aceeași ca atunci când am depus actele de divorț. Nimic nu s-a schimbat”, a adăugat soția lui Ilie Năstase.

Partajul de Ilie Năstase

Ioana Năstase a făcut declarații și despre partaj, în timp ce Ilie Năstase spune că sunt încă împreună. Nu este pentru prima oară când soția fostului tenismen anunță despărțirea de acesta, însă acum, pare că este mai hotărâtă ca niciodată.

Soția fostului tenismen a declarat că nu își dorește nimic la partaj și vrea să aibă parte de liniște în perioada următoare.

„Nu sunt o femeie geloasă. Nu m-a deranjat nicio poză, așa cum s-a scris. Nimeni nu știe ce am trăit eu. Totul, poate, pare perfect din exterior, dar numai eu știu ce am trăit. Eu, familia, chiar și vecinii. El m-a urmărit și când am fost la notar. Știe de divorț. Știe că voiam să divorțăm de ceva timp. Vreau doar liniște. Atât îmi doresc! Și când vom ajunge la partaj, prefer să îi las tot și să trăiesc în liniște”, a spus Ioana Năstase, în timpul unei conversații telefonice, la Viața fără filtru.

Ioana Năstase spune că și în urmă cu câteva luni a vrut divorțul, dar Ilie Năstase nu s-ar fi prezentat la notar.

„L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a spus Ioana Năstase, aseară, la Un show păcătos.

