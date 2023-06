Cristiana a povestit recent cum s-a schimbat viața ei și a lui Marian, pe parcursul anilor și cât de greu le-a fost.

„Anul acesta facem nouă ani, nici nouă nu ne vine să credem cât de repede a trecut timpul, avem senzația că suntem de o viață împreună. La început, după ce am ieșit din competiție a fost greu, ne-am acomodat foarte greu, dar la noi primul copil a venit foarte repede, băiețelul, ne-a unit mult mai mult, chiar dacă eu practic aveam un copil, ne-am ajutat reciproc și totul a venit de la sine”, a spus Cristiana pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

”Băiețelul a fost foarte agitat la început, plângea, nu ne ajuta nimeni, dacă nu era Marian să mă ajute nu știu ce făceam, practic ne-am trezit cu un copil și nu știam ce trebuie să facem, băiețelul a fost foarte plângios și inițial noi nu ne-am mai dorit copii.

Noi stând în casa MPFM un an de zile, iar ieșind afară am făcut rapid copilul, nu prea am profitat de viața noastră de cuplu în afara casei, să ne descoperim mult mai mult, am zis că punem stop aici și îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a oferit un copil”, a mai spus Cristiana.

Recomandări REPORTAJ. Pentru că în țară nu avea nicio oportunitate să studieze ceea ce visa, un tânăr a plecat în Olanda. „Nu aș fi putut să exist oricum în realitatea din România”. Acum compune muzică și predă la facultate

„Noi stăm cu părinții mei”

Cristiana și Marian nu locuiesc singuri, ci cu părinții Cristianei, care au probleme de sănătate și au nevoie de ajutor.

„Isabela a venit când noi nu ne așteptam, am simțit că ăsta e un semn, toată sarcina nu a vrut deloc să se arate, mi s-a zis că e băiețel, deși eu eram așa și îmi doream că e fetița și până în ultima zi, cumpărasem tot roz, când a fost fetița.

Când a venit ea, lumea noastră s-a completat perfect, indiferent că e greu, noi stăm cu părinții mei, am decis să stăm cu ei să-i putem ajuta, tata are niște probleme mai grave de sănătate, mama la fel a trecut printr-o operație, și eu am trecut la fel printr-o operație, și copiii ne-au ajutat așa să trecem peste”, a mai zis fosta concurentă.

Playtech.ro Ce l-a DERANJAT teribil pe Regele Charles, în România! Nu s-a putut abţine, ce s-a întâmplat în Valea Zălanului

Viva.ro Ce pensie are Adrian Năstase. Mulți români nu câștigă banii aceștia în două luni, dar el a dat statul în judecată: 'Este foarte puţin'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Ea a fost soacra Danei Budeanu. Iubită de milioane de români, dar nu tocmai pe placul Elenei Ceaușescu. Marile tristeți din viața Deliei Budeanu, frumoasa prezentatoare a TVR-ului

Știrileprotv.ro Putin își construiește un nou buncăr antiatomic. Ce dotări va avea adăpostul amplasat sub cel mai de elită spital din Rusia

Observatornews.ro Un sibian a dat peste o adevărată comoară, la doar o săptămână după ce a primit autorizație pentru detectorul de metale. "A scos un pumn plin de monede"

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin! Oficial român, ameninţat: "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

Unica.ro Cum arată soția lui Mihai Dedu și ce spune știristul de la PRO TV despre mariajul lor: 'Soția mea e în Pro TV din 1996'