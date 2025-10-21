Oana Zăvoranu a făcut primele declarații despre cum arată viață ei acum, după atâtea probleme prin care a trecut în ultimii ani. Vedeta a mărturisit că fără ajutorul lui Dumnezeu nu și-ar fi revenit și este recunoscătoare chiar și pentru momentele mai puțin plăcute.

„Sunt, probabil, multe greșeli pe care le facem cu toții în viață, iar Dumnezeu îngăduie să se întâmple niște lucruri nu pentru că e rău, că Dumnezeu nu e rău, Dumnezeu e cel mai bun și ne iubește mai mult decât ne imaginăm, ci pentru că trebuie să ne învățam niște lecții”, a declarat Oana Zăvoranu, la Antena Stars.

Dacă în urmă cu ceva timp, soțul ei, Alex Ashraf, plecase de acasă, cei doi fiind la un pas de divorț, iată că aceștia au depășit problemele împreună.

„Soțului meu îi transmit acum că-l iubesc foarte mult, că mă simt norocoasă că-l am lângă mine, este un om de calitate”, a spus Oana Zăvoranu.

Oana Zăvorau a dezvăluit și ce le-ar spune părinților dacă ar avea ocazia acum. „Le-aș spune că le mulțumesc că mi-au transmis un ADN așa de bun, frumusețea, forța lor interioară, viața tumultuoasă pe care am norocul să le moștenesc”, a adăugat vedeta.

