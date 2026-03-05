Ce se întâmplă în noul sezon Tătuțu’. Premiera serialului de la PRO TV are loc în această seară

Vestea mult așteptată de fanii serialului este aici: noul sezon TĂTUȚU începe în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO. Acțiunea va fi mai intensă ca oricând, trădarea se va afla la orice pas, iar dorința arzătoare de răzbunare îi va transforma chiar și pe cei mai inocenți în adversari de temut.

Brigada comisarului Costoiu îl va urmări în continuare îndeaproape pe Tătuțu, profitând de orice ocazie pentru a-l prinde. „Dacă nu facem gafe mari, cum e obiceiul casei, astăzi poate să fie o zi importantă, o lovitură urâtă pentru Măcelaru”, îi va pune în temă Costoiu pe polițiștii din echipa sa. Dar, nici forțele legii nu sunt imune la trădare, iar comisarul va trebui să fie mai atent ca oricând la oamenii pe care se bazează în anchetele sale, deoarece inamicul poate fi mai aproape decât se așteaptă.

Pentru că în lumea lor loialitatea se plătește, Bebe îl va ademeni pe omul lui din interiorul poliției, Cocoș, cu o sumă mare de bani, în schimbul unui gest care ar putea schimba definitiv echilibrul dintre Măcelaru și poliție. Însă, Cocoș va riposta: „Văd că la voi totul se cumpără cu bani. Uite că sunt lucruri pe lumea asta care nu se pot cumpăra cu bani. Eu am o viață, o familie, nu arunc totul în aer pentru o geantă cu bani. Sunt și alte lucruri care contează în viață”.

Stavrositu și Ciroză vor avea șansa să se reîntâlnească, de această dată după gratii. „Dumnezeu a fost rău cu mine, Ciro. Mi-a băgat băiatul la reanimare, mi-a omorât fata, dar uite că azi, după mult timp, Dumnezeu e bun cu mine. Mi te-a adus aici, Ciro. Dumnezeu mi-a făcut un cadou: eu și cu tine închiși la un loc”, îi va spune Stavrositu, orbit de dorința de răzbunare.

În închisoare ei vor fi supuși unui regim strict, impus de un ofițer atipic. „Statul e bun cu voi și vă repară, vă schimbă piesele stricate. Și voi așa îi mulțumiți? Nu intrați în penitenciar cu mizeria după voi. În penitenciar e curat, în penitenciar e ordine, în penitenciar e disciplină, purificare”, îi va instrui el.

Cum va evolua dușmănia dintre cei doi în spatele gratiilor, ce preț are loialitatea cuiva, dar și ce strategie pune Tătuțu la cale pentru a-și asigura puterea – pe toate le vom afla în această seară, începând cu ora 21:30, în același timp la PRO TV și pe VOYO.

