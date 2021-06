Ce se întâmplă în relația Ilincăi Vandici cu soțul ei. S-au căsătorit în urmă cu 4 ani. „N-am avut timp pentru noi”

„Eu plec dimineața, el pleacă dimineața, ne întâlnim seara, mai stăm jumătate de oră, o oră împreună, după care ne culcăm, după care dimineața iarăși fiecare pe drumul lui, cam asta era viața noastră înainte. În weekend ce mai păstram timp pentru familie.

Dar acum, odată cu pandemia, evident că am petrecut mult mai mult timp împreună.

Și mă bucur că am făcut și asta, pentru că am descoperit și lucruri care-mi plac și pe care nu le descoperisem înainte, am descoperit evident și lucruri care nu-mi plac și eu la el, și la el mine, e normal să fie așa. Dar mă bucur că le-am văzut, cumva, pentru că noi nici n-am avut timp pentru noi.

Relația noastră a decurs extrem de repede, copilul a venit foarte repede, și atunci am simțit că nu ne-am alocat timp pentru noi să ne cunoaștem foarte bine, să facem o grămadă de lucruri împreună, să ne creăm tot felul de amintiri.

Cumva noi avem puține amintiri împreună, după care avem amintiri în 3. E foarte sănătoasă relația asta în 2 care se construiește înainte de a avea un copil și atunci, uite, dacă n-am apucat să facem înainte, am apucat să o facem acum”, a declarat Ilinca Vandici pentru ciao.ro.

