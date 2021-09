Ce se întâmplă în viața lui Zannidache, după ce a câștigat „Survivor România”, sezonul 2. „Sunt pregătit de orice”

„Da, recunosc, nu știu dacă sunt pregătit de o relație, pentru că nu sunt prea ușor de impresionat. Dacă mi-aș găsi o femeie care să mă impresioneze, să-mi placă de ea.

Și, cel mai important, să mă iubească necondiționat, atunci cred că aș încerca să văd dacă sunt pregătit pentru o relație”, a declarat Zanni pentru Cancan.

„Acum nu-mi dau seama, pentru că nu am în cap o femeie la care să mă gândesc și să vreau ceva cu ea. Nu mă uit la fizic, trebuie doar să mă atragă. Nu sunt niște trăsături anume, după care mă uit. Să fie femeie și să mă atragă. Contează energia pe care mi-o transmite”, a spus Zanni.

„Am câștigat trofeul «Survivor România» și trebuie să găsesc altul, ca să am adrenalină, să am ce trăi. Mai am ceva timp să-mi găsesc o țintă, un nou vis.

Sunt în căutare de viață, vreau să cuceresc pe toată lumea. Sunt pregătit de orice! Ce-mi dă viața, aia sunt pregătit să primesc”, a mai adăugat artistul.

