În luna octombrie a lui 2021, s-a aflat că motociclistul Cătălin Cazacu și Ramona Olaru formează un cuplu. Cei doi au fost surprinși sărutându-se în fața unui restaurant din București. Acesta și asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se cunosc de foarte mulți ani, însă abia anul trecut între ei s-a înfiripat o poveste de dragoste.

Acum, la aproximativ trei luni distanță, Ramona și Cătălin nu au mai apărut în imagini pe rețelele de socializare împreună. Obișnuiau să facă asta destul de des, însă acum, după vacanța pe care au petrecut-o în Zanzibar, Cancan scrie că cei doi s-au despărțit. Cătălin Măruță a încercat să afle ce se întâmplă între cei doi.

Cătălin Cazacu a fost invitat în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV. Când a fost întrebat despre iubita lui, despre Ramona Olaru, a evitat rapid subiectul.

„Cătălin Cazacu: Nu m-a furat nimeni în Zanzibar. Ce să ia de la mine, bani nu sunt, actele ce să facă cu ele, că sunt urâțel, nu mai e cui să i le vândă. Am stat puțin. E pentru prima dată în șase ani când eu ajung în România iarna. Eu până acum două zile nu am avut geacă. Cătălin Măruță: Acum faptul că ai o iubită, lucrurile s-au schimbat în viața ta și nu puteai să rămâni acolo.

Cătălin Cazacu: Îți mulțumesc că evidențiezi tot timpul lucrurile pozitive. Mă faci să mă simt… frumos”.

Referitor la vacanța din Zanzibar, motociclistul a spus că el a muncit, iar Ramona s-a bucurat de vacanță, s-a distrat.

„Eu am muncit. În noaptea de Revelion am filmat oamenii de acolo. Au fost 500 de români. Ea s-a distrat, pentru că d-aia am mers, să ne distrăm” a mai declarat Cătălin Cazacu la Pro TV.

Cătălin Cazacu își dorea o familie cu Ramona Olaru

După ce se declara un burlac incurabil, se pare că Ramona Olaru era cea care a reușit să-l liniștească pe campionul la motociclism. Cătălin Cazacu a spus în urmă cu ceva timp că își dorește să își întemeieze o familie cu asistenta TV.

„Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă! Am reușit, mai nou, să mă trezesc și dimineața. Aud ceasul când sună, nu e un pat așa de mare. Mi s-a modificat programul din cauza Ramonei. Pentru prima dată m-am dus la ora 9 dimineața duminica la sală. A zis antrenoarea că am venit direct din club. Eu dormeam de obicei până la 13-14”, a declarat Cătălin Cazacu la „Xtra Night Show”.

