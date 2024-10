Ramona Olaru, prezentatoarea emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, se apropie de finalizarea amenajării noului ei apartament, la un an după ce l-a achiziționat. Vedeta, în vârstă de 35 de ani, a împărtășit recent cu fanii imagini din dormitorul său, dezvăluind detalii despre stilul său de amenajare. Ramona a optat pentru un pat din catifea de un roz prăfuit, care adaugă o notă de eleganță și rafinament, și pentru un aer condiționat cu ecran LCD, o alegere modernă și practică.

„Nu că am avansat, m-am dus mult tare. Mai am foarte puțin, sunt pe ultima sută de metri. Vă mai arăt o dată patul meu super imens. Vreau să vă arăt și că am pus aerul ăsta condiționat, de care sunt îndrăgostită, pentru că am dat și foarte mult pe el, ce-i drept, dar era singurul care se potrivea în decorul acesta. Are imagine, e frumos, apare tot”, a spus Ramona Olaru, la Instagram Story.

Apartamentul, care ar fi costat aproximativ 300.000 de euro, a fost cumpărat „la alb”, iar de atunci, Ramona Olaru a investit constant în designul interior, pentru a-l transforma în căminul visurilor sale. Printre achizițiile recente se numără și aerul condiționat de lux, cu un preț cuprins între 7.000 și 9.000 de lei, potrivit unica.ro.

În dormitor, vedeta și-a amenajat și un colț de machiaj personalizat, cu mobilier realizat la comandă, pentru a-și organiza cât mai eficient cosmeticele și accesoriile. Ramona a ales un spațiu primitor și funcțional, nu doar pentru ea, ci și pentru animalele sale de companie. În locuință, trăiesc două pisici, un șoarece pe nume Laurențiu și doi pârși africani pitici, animale pe care prezentatoarea le îndrăgește.

„Și aici nu este încă gata, mai sunt niște chestii de atârnat. O să vă arăt așa un sneak peak să vedeți cam cum se conturează totul. Aveam nevoie de spațiile astea toate să-mi pun toate bijuteriile. Sunt făcute pe comandă”, a mai spus prezentatoarea TV, tot la Instagram Story.

Ramona Olaru este mândră de evoluția apartamentului și își încântă fanii cu actualizări frecvente despre procesul de amenajare, dovedind încă o dată că este o femeie determinată, care a muncit din greu pentru a-și transforma visurile în realitate.

