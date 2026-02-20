„The Floor este unul dintre marile hit-uri ale televiziunii mondiale, un show de cultură generală care a cucerit planeta. Mă onorează că sunt moderatorul acestui proiect uriaș, care continuă la Kanal D cu un nou sezon. Vă invit să îi urmăriţi pe noii concurenţi şi să vă bucuraţi de spectacolul inteligenţei şi al spontaneităţii!”, spune Dan Negru, amfitrionul emisiunii.

Din 28 februarie, de la 21:00, participanți cu vârste, profesii și pasiuni dintre cele mai diverse intră în joc hotărâți să își apere domeniul și să cucerească teritorii, într-o competiție în care cultura generală, viteza reacțiilor, contracronometru, și stăpânirea de sine fac diferența.

Ca și până acum, domeniile sunt dintre cele mai variate (n.r. – fiecare participant îşi alege un domeniu), iar presiunea timpului transformă fiecare duel într-un adevărat test al concentrării. Spontaneitatea, strategia, inspirația de moment și curajul de a provoca adversarii devin armele esențiale într-o competiție în care orice ezitare poate schimba clasamentul.

Reamintim ca la finalul fiecărei serii complete de joc, desfășurate pe parcursul a patru ediții, un singur concurent reușește să cucerească întreaga podea și să plece acasă cu marele premiu de 50.000 de lei.

