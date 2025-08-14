Emisiunea aduce în fața publicului interviuri în exclusivitate, invitați de seamă și momente în premieră. Natalia Mateuț pătrunde în culisele celebrităților și dezvăluie povești de viață inedite, adesea necunoscute publicului larg, oferind o privire autentică asupra lumii mondene.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

În plus, emisiunea continuă și în weekend, începând cu data de 23 august. Viața fără filtru-Infiltrați în culise va fi difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, aducând în prim-plan materiale inedite, interviuri cu vedete, reacţii la cald și acces exclusiv la momentele care nu au fost cuprinse în edițiile din timpul săptămânii.

Natalia Mateuț declară „Noul sezon al emisiunii “Viaţa fără filtru” vine în atenţia celor de acasă cu mai mult iz de anchetă şi cu poveşti şi mai impresionante. Căutăm, cercetăm şi nu ne lăsăm până nu aflăm adevărul! Îi aştept pe toţi cei care ne urmăresc să fie alături de noi pentru că doar alături de publicul nostru fidel putem desluşi misterele “vieţii fără filltu”. Aşadar, vă aşteptăm începând cu data de 18 august, la un nou sezon, de luni până vineri, de la 13:30 la 16.00, pe Antena Stars! Nu uitaţi că ne vedem şi în weekend, în fiecare sâmbătă şi duminică, de pe data de 23 august, de la ora 17:00, la „Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise!”.

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Emisiunea Viaţa fără filtru cu Natalia Mateuţ poate fi urmărită începând cu data de 18 august, de la ora 13.30, de luni până vineri, iar Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise, din 23 august, de la ora 17.00, în fiecare sâmbătă şi duminică, pe Antena Stars.