O explozie de voci, reacții și momente uluitoare vor fi difuzate diseară, de la 20:30, la Vocea României.

„Eu sunt șocat de ce am auzit în seara asta. Doamne, ce note ai luat! Nu-mi vine să cred. Ești fantastică, nu știu unde ai fost până acum, ce ai făcut, unde te-ai ascuns de nu te-am văzut, nu te-am auzit. Îți mulțumesc, m-ai umplut de energie,” îi va spune Smiley unei concurente de 20 de ani care va urca pe scena emisiunii.

Hotărâtă să o aibă în echipa ei, Irina Rimes va plusa și îi va spune fetei că o vede printre potențialii câștigători.

„Alexandra, cred că ești cea mai bună voce care a fost până acum. Și cred că ești pretendentă la titlul de Vocea României. Colegii mei au trofee ca antrenori, câștigate la Vocea României, eu încă nu am avut și, anul acesta, sunt foarte determinată să vină la mine. Pentru asta, am nevoie de o voce ca a ta pentru că simt că am o șansă cu tine”.

„Eu cred că tu trebuie să mergi, de data asta, în echipa Theo Rose și Horia Brenciu”, de ce îi va sugera asta Tudor Chirilă unei concurente, vedem în doar câteva ore. HB orchestra va urca pe scenă, iar Horia Brenciu și Theo Rose vor cânta împreună și vor crea un moment de senzație, diseară, de la 20:30.