Înainte de plecarea la Asia Express, Karmen Minune a avut probleme serioase de rezolvat. Cântăreața a fost în turneu cu familia ei în Statele Unite ale Americii, unde vedeta și-a pierdut portofelul în care avea și pașaportul în timp ce se afla în Las Vegas. Adrian Minune a dezvăluit cum au reușit să îl recupereze, după ce a observat că nu îl mai are.

„Ne-am dus, ne-am întors, Karmen și-a pierdut pașaportul. Am ajuns până la consulul general în Statele Unite, la Ambasada României în State, și s-a rezolvat foarte repede.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Au fost peripeții bune și rele. (…) Am fost la Bellagio, ne-am distrat puțin pe acolo, l-a scos din portofel, l-a băgat în portofel, a jucat și l-a uitat, cu pașaportul, cu banii. Acolo trebuie să fii cu capul pe umeri”, a declarat Adi Minune, potrivit Spynews.

Karmen Minune și Olga Barcari vor face echipă la Asia Express! Hairstilistul s-a pregătit din greu pentru competiție, căci și-a angajat o persoană să o antreneze, iar Karmen Minune s-a asigurat că amândouă vor arăta impecabil.

Recomandări Cum a închis poliţia ochii în cazul traficanţilor care au adus tone de cocaină pe litoralul Mării Negre

„Am ajuns acasă și direct am plecat la cumpărături pentru Asia. Am ajuns la concluzia că echipa noastră, formată din mine și Olga, se va numi Sofia și am găsit șepci cu S și o să ne luăm și costume la fel”, a declarat Karmen Minune, pe rețelele de socializare.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News