Adrian Enache l-a cunoscut deja pe iubitul fiicei lui și are o impresie bună despre el. Tot el a dezvăluit că tinerii îndrăgostiți nu locuiesc încă împreună, chiar dacă au o relație de câțiva ani. „Nu am comentat, nu-mi plac bârfele. Nu mă bag în astea, că se interpretează. Important ca Diana să fie fericită și este. Eu îl cunosc, dar nu mă amestec în viața lor”, a spus el pentru playtech.ro.

„Mie îmi place băiatul, dar nu trebuie să-mi placă mie. Normal că-l cunosc. Nu-s legați prin placentă. Nu mai e ca pe vremuri, acum totul e modern. Nu locuiesc împreună. În astfel de cazuri, se consumă relația prea repede. Iar când vrei să faci pasul următor, nu mai ai ce, se trezesc deja plictisiți”, a mai dezvăluit artistul pentru aceeași sursă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Povestea de iubire dintre Diana Enache și Ionuț Vîntu

Ani la rând, Diana Enache declara în diferite interviuri de presă că are un iubit, că sunt într-o relație serioasă, dar nu oferea mai multe detalii. Acum, cei doi nu se mai ascund și își trăiesc povestea de iubire în văzul tuturor. Ea recunoaște că se completează perfect cu iubitul, au chiar și planuri de viitor împreună. „Dacă nu am avea planuri în comun, nu ar rezista relația. Suntem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Ne înțelegem foarte bine, ne completăm și simt că suntem pe aceeași lungime de undă și asta cred eu că este cel mai important”, a spus ea pentru Fanatik.

Recomandări INTERVIU. Cât de inocenți sunt foștii ofițeri ai serviciului secret al MAI, ajunși șefi ai securității fraților Tate?

Și a continuat: „Nu pot spune ce așteptări am de la această relație, că nu se mai întâmplă după aceea. Dar, da, îmi doresc copii, normal. Chiar cred că este bine să fii o mamă nici prea tânără, dar așa mediu… Ar fi varianta perfectă să mă și refac ușor”, a mai dezvăluit Diana Enache.

Cu ce se ocupă Ionuț Vîntu, băiatul lui Sorin Ovidiu Vîntu

În anul 2017, kanald.ro scria că Ionuț Vîntu s-a implicat de-a lungul timpului în mai multe afaceri, din mai multe domenii, cum ar fi restaurante, portaluri web sau clinici medicale.

Ulterior, fiul lui Sorin Ovidiu s-a gândit să își încerce norocul într-un alt domeniu, considerat de viitor, cel al monedelor virtuale.

Diana Enache e cântăreață, dar și prezentatoare de radio și televiziune

Diana Enache, care are 25 de ani și e fiica lui Adrian Enache, muncește zi de zi pentru cariera ei. Tânăra are un proiect la Național TV, are și emisiune la radio, iar recent, într-un interviu pentru playtech.ro, a dezvăluit că va avea propria emisiune la TV.

Ea va modera la Prima TV emisiunea „Totu-i fain”, proiect la care participă și Alin Pascu. „De ceva timp lucrez și-n TV și sunt și vocea în primul rând de la Național FM, în fiecare dimineață sunt acolo și vă spun Bună dimineața, este ora zece. Câteodată mai adormită, alteori mai supărată, dar e important că sunt acolo, lângă voi. Și am început un proiect frumos cu Alin Pascu, la Prima TV, Totu-i fain”, a anunțat ea.

GSP.RO Shakira, agresată de mama lui Pique? Imaginile controversate care fac înconjurul presei internaționale. Ce i-a făcut soacra și cum a reacționat fostul fotbalist. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Bianca Drăgușanu, desființată! Acuzații fără precedent: 'Să nu uităm că...'

Viva.ro Cum arată acum Dana Bartzer și Dan Creimerman. Erau cuplul de aur al muzicii românești pe vremea lui Ceaușescu

Observatornews.ro Afacerea de 7.500 de euro pe care Vlăduţ a închis-o după 5 ani. Acum, s-a angajat la un restaurant

Știrileprotv.ro Șefa de la oncologie nu a aprobat tratamentul unui pacient până când nu a primit mită. Între timp, acesta a murit

FANATIK.RO Cele 3 zodii pe care toată lumea le iubește. Sunt cele mai îndrăgite

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 26 ianuarie 2023. Berbecii au nevoie de o rezervă serioasă de răbdare și de bunăvoință și de mai puțină planificare, astăzi

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată