„Ileana e foarte bine, își crește băieții. Cel mare face 14 ani, ce repede trece timpul. Celălalt o să facă 13. Sunt mari, sunt înalți, mă uit de jos în sus la ei. Copiii sunt cei mai frumoși pentru părinții lor. Ileana este mămoasă, își acordă toată atenția creșterii băieților, mă încântă acest lucru”, a mărturisit Anastasia Lazariuc.

Anastasia Lazariuc a venit la emisiune pentru a vorbi despre noua sa carte. „Bunicii mei sunt români, mama mea, la fel. Bunicii au venit de pe la Bihor, tata s-a îndrăgostit de mama, apoi am apărut noi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Viața este împărțită în etape, noi sperăm să fie totul roz, doar că Dumnezeu ne pune la încercări să ne verifice dacă suntem puternici. Nu știu dacă am rezistat. L-am pierdut pe fratele meu, la 29 de ani a decedat. Tata a murit pentru că avea ulcer, i s-a făcut operație, la 3 zile a decedat. La fratele meu este o poveste lungă, este totul scris în carte”, a spus ea.

„Fiecare om are povestea lui de viață, am considerat că este timpul să vină o carte pentru nepoții mei, rudele mele. Vremurile sunt rapide, nu apucăm să le spunem chiar pe toate. (…) Eu am crezut că trebuie să încălzesc sufletele spectatorilor, abia în spate pot să plâng, să mă descarc.

Pe parcusul vieții mele artistice, atâta a scris presa, poate că lumea nu știe adevărul. Au fost și cazuri când s-au dus peste soțul meu care avea o suferință și i-au luat interviu. Am tot dreptul să spun adevărul despre viața mea”, a mai spus ea.

Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac au divorțat în urmă cu patru ani, însă cei doi au fost discreți și nimeni nu a știut asta, până în 2019. Au împreună doi copii și au rămas într-o relație bună.

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro ȘOC! De ce s-a despărțit Adela Popescu de cel mai bogat bărbat din viața ei. Vedeta nu a mai vrut să audă de el

Observatornews.ro Tineri iubiți, spulberați de TIR pe o șosea din Mureș. "Mergeam regulamentar. M-a lovit atât de tare, încât TIR-ul a sărit"

HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 2021. Capricornii ar vrea să asiste neutru la disputele unor apropiați, dar e greu să reziste

Știrileprotv.ro Șeful Pfizer spune că e posibil să fim nevoiți să ne vaccinăm anual antiCovid

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic