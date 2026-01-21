Brigitte Pastramă spune că, în timpul căsniciei cu Ilie, acesta îi trimitea bani atât lui Charlotte, cât și lui Nicholas, celălalt copil adoptat de Ilie Năstase și Alexandra King.

Charlotte Năstase a făcut un apel disperat, zilele trecute, pe rețelele de socializare, după ce a ajuns pe străzi. „Eu nu am avut ocazia să o cunosc pe Charlotte niciodată. Pe parcursul celor nouă ani cât am fost cu Ilie, nu a venit niciodată în România, doar îl suna. Știu că Ilie i-a cumpărat o mașină, că și-a luat permisul. I-a cerut mașina. Știu că tot timpul le trimitea bani, mulți bani, mii de euro.

L-am cunoscut pe fiul lui, pe Nicholas, care a venit împreună cu iubita, ea nu a venit. Știu că Ilie a spus că i-a lăsat mamei lor un apartament la New York de un milion și jumătate de euro ca să aibă grijă de copii (…) Știu că îi trimitea bani tot timpul (…) Sunt și eu mirată. Eu am mai văzut odată un scandal”, a declarat Brigitte Pastramă, la Spynews TV.

Potrivit informațiilor apărute recent, Charlotte ar fi ajuns pe străzi, confruntându-se cu probleme serioase, atât financiare, cât și personale. În lipsa unor resurse, fiica adoptivă a fostului mare jucător de tenis a apelat la rețelele de socializare, unde a cerut bani pentru a-și putea asigura strictul necesar.

Gestul ei a șocat mulți dintre cei care o urmăresc și a reaprins discuțiile despre relația tensionată cu tatăl său adoptiv. Contactat de reporterii Spynews, Ilie Năstase a reacționat pentru prima dată în legătură cu situația fiicei sale adoptive. Fostul sportiv a refuzat să ofere detalii și a transmis un mesaj tranșant, declarând că nu dorește să comenteze subiectul. „Nu mă interesează, vă rog frumos”, a spus Ilie Năstase, în momentul în care a fost întrebat despre problemele lui Charlotte.

