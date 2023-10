Oana Zăvoranu și Cove au avut o relație timp de aproape un an, iar la vremea respectivă se zvonea că ar fi avut chiar și planuri de nuntă. Cei doi s-au cunoscut pe holurile de le TVR, atunci când prezentatorul era asistentul Andreei Marin la „Surprize, surprize!”.

„Ne-am cunoscut într-unul din lifturile din TVR. Eu nu-l cunoșteam pentru că nu aveam răbdare să mă uit la «Surprize». I-am zis că sunt liftiera și l-am întrebat la ce etaj vrea să-l duc. «La care vrei tu, dar nu vrei mai bine să ne blocăm între etaje». Mă și enerva, dar îmi și plăcea insistența lui. După o lună ne-am mutat împreună”, a dezvăluit Oana Zăvoranu în urmă cu mai mulți ani. Cele două vedete s-au mutat împreună după numai o lună de relație.

Acum, actrița divorțează de Alex Ashraf, bărbatul cu care forma un cuplu de 10 ani. Cove nu a vrut să își dea prea mult cu părerea despre acest subiect, pentru spune el că Oana Zăvoranu s-a schimbat mult în ultimii ani și el nu o mai cunoaște.

„Noi ne-am cunoscut acum mulți ani, a fost o perioadă frumoasă, apoi fiecare a mers pe drumul lui. Mi-e greu să mă gândesc acum, să emit judecăți de valoare despre Oana de astăzi, pe care eu nu o cunosc”, a mărturisit Cove pentru playtech.ro.

Și a continuat: „Mi-e greu să vorbesc despre niște oameni pe care i-am cunoscut acum 20 de ani. Pentru că noi, ca oameni, ne schimbăm, suntem alții. Eu, dacă te cunosc pe tine acum și mă întreabă cineva peste 20 de ani ce părere am despre tine, eu nu știu cum evoluezi tu.

Nu știi ce este în sufletul fiecărui om, cum a evoluat povestea lui de viață, ce s-a întâmplat cu el. E foarte greu să apreciezi”.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au format un cuplu din anul 2013 și s-au căsătorit în anul 2016. De o lungă perioadă de timp se zvonea că cei doi nu mai formează un cuplu, că el are deja o altă relație. În urmă cu mai bine de două luni, ea a infirmat speculațiile, dar acum cei doi au ajuns la divorț.

„Nu știu dacă am fost înșelat, nu m-a interesat niciodată să verific”

Pentru sursa mai sus-menționată, Cove a vorbit și despre infidelitate. Prezentatorul de la Prima TV nu știe dacă a fost înșelat vreodată, pentru susține că nu a fost niciodată un bărbat care să își controleze partenera.

„Nu știu dacă am fost înșelat, nu m-a interesat niciodată să verific. Știu doar că, în viața mea, când lucrurile nu au mai mers, ceva nu mi-a mai convenit sau am avut o altă opțiune, am spus STOP. Decât să complici lucrurile, nu mai bine le simplifici?”, a mai spus vedeta.

De asemenea, Cove susține că nu este un bărbat gelos, iar gelozia nu face deloc bine într-un cuplu. „Am încercat să mă cultiv în zona aceasta, să nu-mi dau motive să fiu gelos. Gelozia, din punctul meu de vedere, nu te ajută cu nimic și nu aș putea trăi în gelozie.

E o chestiune care te macină și îți face rău. Oricât de mult susții tu că ții la persoana aia, gelozia îți va face rău. Dacă ești cu mine acum, e pentru că vrei asta. Dacă nu ai mai vrea să fii cu mine, ai merge pe alt drum.”