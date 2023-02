Gina a avut doar cuvinte de laudă la adresa partenerului ei, Smiley în ceea ce privește rolul de tată. Acesta are un ritual alături de fiica sa în fiecare dimineață, când dansează balet, apoi răsfoiesc mai multe cărți muzicale.

„Este un tată perfect pentru Josephine. Dansează balet cu ea dimineața, îi citește povești, poezii, îi cântă, se joacă cu ea.

Ei au ritualul lor în fiecare dimineață. Ea își pune fustița de balet, Andrei pune Ceaikovski și dansează împreună Lacul Lebedelor, apoi ea are o colecție de cărți muzicale și le răsfoiesc împreună. Așa cum am mai zis, este un tată perfect și minunat pentru ea”, a povestit Gina Pistol la Antena Stars, potrivit Spynews.

Smiley și Gina Pistol, vacanță alături de Josephine

La început de an, Gina și Smiley au plecat într-o vacanță de câteva zile cu fetița lor. „A trecut ianuarie și sunt deja obosită, ca de sfârșit de an. Am fost plecați în vacanță, dar atunci când mergi și cu un copil este mai greu față de cum ai merge doar cu iubitul.

Adevărul este că nu aș fi plecat în vacanță fără copil, dar nu am înțeles nimic, că trebuie să-ți faci programul după programul copilului, micul dejun, mers la plajă, doarme copilul, se trezește, dă-i să mănânce și tot așa. Nici nu știu când a trecut, dar ea s-a bucurat foarte mult”, a mai spus Gina Pistol.

Cum s-au cunoscut Gina Pistol și Smiley

Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a dezvăluit cum a început povestea de dragoste cu juratul de la „Vocea României”. Gina Pistol a povestit că i-a pregătit lui Smiley gomboți, deși ea nu mai făcuse niciodată acest desert. De atunci, cei doi au început să se întâlnească tot mai mult și au format un cuplu în secret.

„Facem 7 ani la anul, în martie (n.r. – de relație). Se împacă bine cu felul meu de a fi și asta am apreciat cel mai mult la Andrei. Înainte să încep relația cu el eram eu așa… mă gândeam oare o să găsesc pe cineva ca mine? Și aveam o discuție cu Dumnezeu: să fie omul potrivit pentru mine. Să fie om bun și să fie bun pentru mine. Și uite că… a făcut bine”, a spus Gina, potrivit Unica.ro.

