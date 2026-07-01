Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2, închisă temporar

Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar miercuri dimineață, 1 iulie, după ce precipitațiile abundente din București au provocat infiltrații masive de apă, a anunțat Metrorex. Compania a transmis că apa a ajuns pe calea de rulare din stație, iar măsura închiderii a fost luată pentru ca circulația să se desfășoare în siguranță.

„Ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti şi a infiltraţiilor masive de apă, calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia Piaţa Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei”, a transmis Metrorex.

Cum circulă trenurile pe Magistrala 1

Metrorex a anunțat că, în această perioadă, circulația trenurilor pe Magistrala 1 se desfășoară modificat. Trenurile circulă între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, iar îmbarcarea și debarcarea călătorilor se fac în stația Ștefan cel Mare, la linia 2.

De asemenea, trenurile circulă între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Metrorex: instalațiile de pompare funcționează automat

Metrorex a precizat că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei. Acestea pornesc automat atunci când sunt înregistrate debite ridicate.

Compania a mai transmis că personalul de exploatare este instruit să intervină de urgență, potrivit procedurilor operaționale, pentru a limita efectele unor astfel de situații și pentru a relua circulația în condiții de siguranță.

Echipele Metrorex intervin pentru evacuarea apei și pentru readucerea infrastructurii la parametrii normali de exploatare, astfel încât circulația să fie reluată cât mai repede.

Echipajele ISU București-Ilfov continuă să acționeze pe teren pentru gestionarea numărului mare de solicitări înregistrate. Meteorologii au emis Cod roșu de vijelie, iar în localitatea Găneasa, din județul Ilfov, un om a murit după ce un copac a căzut peste o mașină aflată în mers.

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