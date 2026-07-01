Momentul în care un copil de 3 ani este găsit viu sub dărâmături

Copilul, numit Klieber Morán, a fost găsit în statul La Guaira, una dintre cele mai afectate zone după seisme. Imaginile video arată momentul în care salvatorii îl scot dintre ruine și izbucnesc în aplauze.

Apărarea civilă iordaniană a transmis că băiatul a primit primul ajutor, a fost dus la spital, iar semnele sale vitale erau bune. Jorge Rodríguez, președintele Adunării Venezuelene, a declarat că băiatul a fost tratat în capitala Caracas.

Salvarea a venit după perioada în care șansele scad dramatic

Experții spun că primele trei zile după un astfel de dezastru sunt perioada în care persoanele prinse sub dărâmături au cele mai mari șanse să fie găsite în viață.

Jorge Rodríguez a spus că salvarea lui Klieber arată că încă există speranță și că echipele locale și internaționale continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături. În La Guaira, mulți localnici au încercat să caute singuri oameni prinși sub ruine, în timp ce echipe internaționale din SUA, Mexic și alte țări au ajuns în zonele afectate cu câini dresați și echipamente grele.

Aproape 2.000 de morți și peste 10.000 de răniți

Bilanțul dublului cutremur produs pe 24 iunie în Venezuela a ajuns la 1.943 de morți. Numărul răniților este de aproximativ 10.500, iar peste 15.000 de persoane au rămas sinistrate. Potrivit autorităților venezuelene, 6.461 de persoane au fost salvate după cele două seisme. În La Guaira, aproximativ 30.000 de oameni se aflau în regiune în momentul producerii cutremurelor.

Adăposturi au fost deschise în La Guaira și în alte state, a mai spus Jorge Rodríguez.

Lipsă de alimente și spitale sub „presiune extremă”

Situația rămâne gravă în zonele lovite de cutremure. Agenția ONU pentru refugiați a transmis că în La Guaira, una dintre cele mai afectate regiuni, oamenii se confruntă cu lipsuri mari de alimente, serviciile de bază nu mai funcționează normal, iar comunicațiile sunt în mare parte întrerupte.

UNHCR avertizează că tensiunile cresc printre localnici, în condițiile în care ajutoarele ajung greu. Agenția spune că are nevoie, într-o primă etapă, de 15 milioane de dolari pentru a oferi protecție, produse de strictă necesitate și adăposturi temporare pentru 30.000 de persoane afectate, timp de șase luni.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis că serviciile medicale sunt sub „presiune extremă”. OMS avertizează și că există un risc crescut de apariție a unor focare de boli care pot fi prevenite prin vaccinare, inclusiv rujeolă și difterie, din cauza acoperirii vaccinale scăzute.

47 de tone de ajutoare au ajuns în Venezuela

Un purtător de cuvânt al ONU a anunțat că un transport de 47 de tone de provizii umanitare a ajuns marți în Venezuela. Ajutoarele includ kituri medicale de urgență, materiale pentru îngrijire medicală urgentă, provizii pentru nașteri în siguranță, îngrijirea nou-născuților și prevenirea bolilor.

În același timp, venezuelenii au început să-și îngroape morții. La morga improvizată din portul La Guaira, oamenii așteaptă să identifice rămășițele rudelor dispărute.

Un localnic, Wilker Molalla, a povestit pentru AFP că își caută sora, copiii acesteia și copiii fratelui său. „Erau 11 persoane în casa mea. Doar doi dintre noi am supraviețuit pentru că eram la serviciu”, a spus el.

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