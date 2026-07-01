Când se afișează notele la Evaluarea Națională 2026 și când se depun contestațiile

Examenul de Evaluare Națională a absolvenților clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.

După aflarea rezultatelor la Evaluarea Națională 2026, elevii pot depunde contestații în cazul în care consideră că notele obținute nu reflectă în mod corect lucrările lor. Ulterior, după rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, are loc repartizarea la liceu în funcție de media obținută la Evaluarea Națională.

  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Comunicarea rezultatelor și vizualizarea lucrărilor la Evaluare Națională 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „absent”/„eliminat din examen”, după caz.

Candidatul și părinții/reprezentanții legali pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil, după afișarea rezultatelor inițiale. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.

Rezultatele examenului de Evaluare Națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

În cazul liceelor vocaționale, elevii vor susține probe de aptitudini, care vor fi luate în considerare pentru calcularea mediei de admitere la liceu.

  1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la Liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3*APT + MA)/4 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

  1. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

  1. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde: NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba și literatura română şi Matematică;

MA = media de admitere;

MFA = media finala de admitere.

Cum se departajează elevii cu medii de admitere egale la liceu

Media gimnazială va fi primul criteriu de departajare pentru elevii cu medii egale.

Astfel, în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.

b) nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10 din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate la punctele a)-d) egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Calendar admitere liceu 2026

  • 8 iulie 2026 -Transmiterea mediilor de admitere și a ierarhiei județene către comisiile de admitere.
    9 iulie 2026 -Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.
  • 13–20 iulie 2026 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
    Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor.
  • 13–20 iulie 2026 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere.
  • 13–20 iulie 2026 – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.
  • 20 iulie 2026 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.
  • 20 iulie 2026 – Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti.
  • 21 iulie 2026 – Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date.
  • 21 iulie 2026 – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată.
  • 22 iulie 2026 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a.
  • 22 iulie 2026 – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal.
  • 22 iulie 2026 – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal din judeţ/municipiul Bucureşti.
  • 23–28 iulie 2026 – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.
  • 28 iulie 2026 – Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.
  • 29–31 iulie 2026 – Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.
  • 31 iulie 2026 – Afişarea centrului de admitere şi a situaţiei locurilor rămase libere.
  • 10–12 august 2026 – Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pentru etapa a doua de admitere.
  • 17–18 august 2026 – Repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
  • 18 august 2026 – Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării.

Vezi calendarul complet pentru admiterea la liceu în 2026-2027:

Calendar-Admitere-Liceu-2026-2027Descarcă

Cum se completează fișa de admitere la liceu în 2026

Completarea fișei de admitere la liceu este unul dintre cei mai importanți pași după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională. De această etapă depinde repartizarea computerizată, așa că elevii și părinții trebuie să fie foarte atenți la ordinea opțiunilor și la codurile completate.

Pe fișa de înscriere se completează datele personale ale candidatului, precum numele, prenumele, CNP-ul, școala de proveniență și media de admitere. Cea mai importantă parte este însă lista de opțiuni, aici se trec codurile liceelor și specializărilor dorite, în ordinea exactă a preferințelor.

Prima opțiune trebuie să fie liceul și specializarea pe care elevul și le dorește cel mai mult, chiar dacă media este la limită. Sistemul repartizează elevii strict în ordinea mediilor, iar pentru fiecare candidat verifică opțiunile de sus în jos.

Specialiștii recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni. O listă scurtă crește riscul de a rămâne nerepartizat, în timp ce o listă mai lungă oferă mai multe șanse. Important este ca toate opțiunile să fie licee și specializări pe care elevul ar accepta să le urmeze.

După completare, fișa este introdusă în sistem și tipărită pentru verificare. Elevii și părinții trebuie să controleze cu mare atenție toate datele, media, codurile și ordinea opțiunilor. Orice greșeală poate duce la o repartizare nedorită, iar după validare nu mai pot fi făcute modificări.

Acte necesare pentru înscrierea la liceu

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează, potrivit calendarului de admitere la liceu emis de Ministerul Educației, în perioada 23 – 28 iulie 2026.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate copie;
  • certificatul de naștere, în copie;
  • adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a;
  • foaia matricolă pentru clasele V-VIII;
  • fișa medicală.

Sursă foto – Shutterstock.com

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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