ANM a emis cod roșu de furtună pentru București

Administrația Națională de Meteorologie a emis în timpul nopții avertizări succesive de vreme severă pentru București și Ilfov. Au fost transmise, pe rând, avertizări de cod galben, cod portocaliu și cod roșu de vijelii, averse torențiale și descărcări electrice.

Avertizarea cod roșu a vizat municipiul București, unde meteorologii au anunțat ploi torențiale care urmau să acumuleze peste 25 de litri pe metru pătrat. În zona avertizată, în ultima oră se acumulaseră deja cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat.

ANM a avertizat și că vântul putea ajunge la 50-70 km/h, cu descărcări electrice frecvente și grindină de mici și medii dimensiuni, de 1-3 centimetri. Pentru avertizarea populației, autoritățile au transmis mesaje prin sistemul RO-ALERT.

Zeci de străzi inundate și copaci căzuți peste mașini

Ploile torențiale au inundat zeci de străzi din București. În unele zone, apa a trecut de pragul mașinilor, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate. Potrivit ISU București-Ilfov, au fost primite solicitări pentru copaci căzuți, stâlpi doborâți de vânt, autoturisme avariate și străzi acoperite de apă.

Printre zonele pentru care au fost anunțate intervenții se numără Șoseaua Andronache, Bulevardul Mărăști, strada Romulus, strada Amurgului, strada Alexandru Vlahuță, strada Olari, Bulevardul Mircea Vodă, strada Toporași, strada Mușatinilor, strada Semănătorului, strada Ardeleni, strada Jandarmeriei, strada Dimitrie Onciu, strada George Călinescu, strada Prometeu, strada Constantin Rădulescu-Motru, Calea Ferentari, strada Lânăriei, strada Glicinelor, Bulevardul Schitu Măgureanu, Splaiul Unirii și Șoseaua Alexandria.

În mai multe cazuri, copacii au căzut peste autoturisme. Pe strada Modoran Ene, un copac a avariat patru mașini, iar pe Șoseaua Morarilor și pe Bulevardul Mircea Vodă au fost semnalate situații în care copacii au căzut peste câte două autoturisme.

Un bărbat a murit în Ilfov, după ce un copac a căzut peste o autoutilitară

Cel mai grav incident s-a produs marți seară în localitatea Găneasa, din județul Ilfov. Un bărbat de 40 de ani a murit după ce un copac s-a prăbușit peste autoutilitara în care se afla, potrivit Agerpres, care citează IPJ Ilfov. Bărbatul era pasager în autoutilitară. Șoferul a fost găsit conștient și a primit îngrijiri medicale.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori. Polițiștii au deschis cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

Zboruri redirecționate spre Sibiu, Craiova și Constanța

Furtuna a afectat și traficul aerian. Un avion Ryanair care zbura pe ruta Londra – București a aterizat la Sibiu, potrivit Observator News. Din cauza vremii severe, zborul Animawings A127 Timișoara – Otopeni a fost redirecționat la Craiova. De asemenea, două aeronave, una privată și una Wizz Air, urmau să aterizeze pe aeroportul „Mihail Kogălniceanu” din Constanța, potrivit Boarding Pass, citat de Observator News.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București au transmis că pe aeroporturile din Capitală erau asigurate condițiile pentru operarea în siguranță a traficului aerian, însă vremea severă a dus la întârzieri și redirecționări.

Peste 20 de trenuri au fost afectate de furtună

Furtunile au creat probleme și pe calea ferată. Potrivit News.ro, care citează CFR Călători, circulația feroviară a fost întreruptă sau afectată în mai multe zone din cauza copacilor căzuți pe linii și a problemelor la alimentarea cu energie electrică.

Peste 20 de trenuri au fost afectate în zona Periș-Crivina, pe Magistrala 800 București-Constanța, în zona Mircea Vodă, dar și pe Magistrala 100 București-Craiova, în zona Măldăieni. CFR Călători a anunțat că trenurile vor înregistra întârzieri până la remedierea problemelor și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Miercuri dimineață mai erau active avertizări cod galben

Miercuri dimineață, 1 iulie, ANM nu mai are cod roșu activ pentru București pe pagina de avertizări nowcasting. În schimb, sunt active mai multe atenționări cod galben în țară.

Una dintre avertizările cod galben viza și localități din județul Ilfov, printre care Buftea, Jilava, Măgurele, Brănești, Cernica, Vidra, Periș, Bragadiru, Balotești, Glina, Domnești, Moara Vlăsiei, Clinceni, Mogoșoaia, Ciorogârla, Cornetu, Berceni, Tunari și Corbeanca.

Pentru aceste zone, meteorologii anunțau averse torențiale care puteau acumula 15-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h.

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