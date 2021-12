În urmă cu câteva săptămâni, în presă au apărut imagini cu Anamaria Prodan complet dezbrăcată. Impresara s-a pozat singură, în oglindă, complet goală. Vezi AICI pozele. Ea a susținut că niciodată până acum nu au existat imagini cu ea goală pe rețelele de socializare și, mai mult decât atât, singura persoană care le-ar fi avut ar fi nimeni altul decât Laurențiu Reghecampf, soțul ei.

Pentru spynews.ro, ea a povestit că respectivele fotografii le-a trimis acum ceva vreme soțului ei, după ce se întorsese de la sală. Voia să se laude cu fizicul ei. Totodată, ea nu l-a considerat pe acesta vinovat pentru că pozele cu ea goală circulă pe internet. Acum, Laurențiu Reghecampf a confirmat la Realitatea Plus că Anamaria Prodan i-a trimis pozele pe mail, dar el le-a șters imediat.

În plus, antrenorul a ajutat-o pe soția lui, a îndemnat-o să facă plângere pentru a afla cine a dat publicității poze cu ea goală.

„Doar soţul meu are pozele. Eu ştiu cine a dat pozele. E plângerea făcută, organele îşi vor face datoria. Avocaţii nu l-au anunţat astăzi de dimineaţă că ordonanţa a fost terminată. Au cinci zile la dispoziţie să facă recurs. Este nefondată. Laurenţiu Reghecampf nu ştie aceste lucruri pentru că Anamaria Prodan a fost în faţa lui şi i-a deschis toate porţile. Nu îl întrerupem”, a declarat Anamaria Prodan aseară, la TV. Imediat, Laurențiu Reghecampf a intervenit.

„V-am spus şi vreau doar să ascultaţi două secunde. Pozele de care discutaţi dumneavoastră mi le-a trimis Anamaria pe mail. În următoarea secundă am şters mail-urile. Se poate vedea în secunda doi, iar eu am încurajat-o pe Anamaria să facă plângere pentru a afla cine a primit şi de ce a primit aceste poze. Nu am niciun fel de problemă, chiar o ajut în acest demers”, a spus în direct Laurențiu Reghecampf.

„Va plăti. Nu-i niciun fel de problemă!”

Anamaria Prodan a aflat cine a distribuit imaginile cu ea dezbrăcată. „Eu deja ştiu cine a dat aceste fotografii. Ştiu cum au ajuns în presă, ştiu cine le-a distribuit. Ştiu că sunt venite şi din partea respectivă, din galeria Stelei. Ştiu cum au ajuns acolo. Nu-i niciun fel de problemă, avocaţii mei deja s-au ocupat, la Poliţie a fost totul aranjat, şi povestit, şi scris.

Nu-i niciun fel de problemă. În cel mai scurt timp, cine a dat aceste fotografii şi cine le-a luat din mail-ul soţului meu va plăti. Nu-i niciun fel de problemă! În timp foarte, foarte scurt”, a spus Anamaria Prodan pentru click.ro.

