„Am urmărit intenționat finala, pentru că știam că fiind foarte implicată în acest domeniu, o să fiu întrebată și o să mi se ceară părerea.

Chiar îmi doream să câștige tipul ăsta, pentru că are tot ce îi trebuie. Melodia este foarte ușor de reținut, au show, sunt foarte mișto balerinii, el dansează extraordinar, în sensul că se încadrează, face parte din tot proiectul ăsta, e ca o bucată de puzzle, cu care ai completat puzzle-ul”, a declarat ea, pentru wowbiz.ro.

În plus, cântăreața a mărturisit că îl vede chiar în finala Eurovision 2022 pe WRS. „E foarte mișto, îmi place. Realmente, cred că e ce trebuie să ne calificăm măcar în finală”, a mai adăugat Luminița Anghel.

Se știe că cele mai bune performanţe ale României la Eurovision au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cine e WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022

WRS are o poveste interesantă de viață pentru cei 28 de ani ai săi. Interpretul piesei „Llamame”, pe numele său adevărat Andrei Ursu, a lucrat, la începuturile carierei sale în showbiz, ca dansator la „Românii au talent” și „Vocea României”, iar apoi a fost membru în trupa de băieți Shots.

Recomandări După concertul lui Putin de pe stadion au fost luate la vizionat fețele celor care nu s-au bucurat. „Căutările active la televizor au pornit deja”

A fost îndrumat de mic spre o meserie în lumea artistică, ambii părinţi fiind dansatori, iar la show-urile PRO TV a colaborat cu artiste precum Antonia, Ruby şi Andreea Bănică.

„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică și scriu și pentru alții. Îmi place să petrec. Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» și «Vocea României», așa mi-am început eu cariera. Părinții mei sunt ambii dansatori și am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început”, a declarat tânărul.

Citeşte şi:

Întoarcerea. Cine sunt cei care iau bacul înapoi spre Ucraina. Un soldat care vrea să se înroleze, un pastor care revine la comunitatea lui, oameni care se întorc la rudele lor bolnave

Femeia care n-a crezut că e război până când n-a fost bombardată

Vladimir Putin, pe scenă la un concert grandios în Moscova, care sărbătorește 8 ani de la anexarea Crimeei: „De mult n-am fost așa uniți”

Copii ucraineni refugiați în Europa povestesc ce au trăit în război. „Când vine bomba, e bine să ai o haină mai groasă, ca să nu treacă cioburile prin ea”

GSP.RO Greșeala prin care cel mai bun lunetist din lume și-ar fi dat de gol poziția și ar fi fost ucis de ruși

Playtech.ro ȘOC! Ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre Mircea Geoană și Vladimir Putin: ‘Semăna cu Ceaușescu’

Observatornews.ro Norul toxic din Ucraina ameninţă şi România. Recomandarea medicilor pentru zilele următoare

HOROSCOP Horoscop 19 martie 2022. Capricornii vor avea ocazia să înțeleagă mai bine cum le afectează familia succesul la serviciu

Știrileprotv.ro Decizia de ultima oră a lui Vladimir Putin, de frică să nu fie otrăvit. Ce au pățit 1.000 de oameni

Telekomsport Apariţie scandaloasă la mitingul lui Vladimir Putin de pe stadionul Luzhniki. FOTO | Cine este tânăra din imagine

PUBLICITATE Cum a reușit Nicu Mihai să devină un vlogger de succes