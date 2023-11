Ștefan Stan a dezvăluit că își dorește ca fetițele sale să se mute înapoi în România pentru a fi alături de ele, însă decizia le aparține în totalitate.

„Cu siguranță! Asta îmi doresc! Am zis să-și trăiască acolo copilăria, în paralel cu veri petrecute în România și apoi dacă vor decide după școala generală, după ce vor face gimnaziul acolo, vor decide să vină în România, eu n-am nimic împotrivă”, a explicat cântărețul la TV, potribit Wowbiz.

„Fetele mele fiind în Germania, eu fiind în România, am învățat să joc de-a v-ați ascunselea pe telefon, pe video call, am învățat să fac prinselea, să povestim despre grădiniță, despre ce ne supără bunica și tot felul de lucruri de astea”, a spus artistul.

Ștefan Stan a mai mărturisit că își vizitează fetițele ori de câte ori are ocazia și petrece timp de calitate cu ele.

„E destul de dificil, doar că o dată la două luni jumătate, trei merg în Germania și le văd, stau câteva săptămâni cu ele și mă bucur de copilărie”, a mai adăugat el.

Motivul despărtirii de soția lui

Artistul a vorbit și despre motivele care au dus la despărțire. Ștefan Stan și Simona și-au dat seama că nu mai pot funcționa împreună ca un cuplu și au decis să pună punct căsniciei. Se pare că soția cântărețului și-a dorit mult ca partenerul ei să vină mai mult în Germania, iar o relație la distanță a fost greu de menținut.

„Au intervenit diferite discuții, ea și-a dorit foarte mult ca eu să vin în Germania. Eu nu am putut să fac lucrul acesta. Am stat și am calculat lucrurile și eu nu pot să fac lucrul acesta. Nu simt că țara aceea ar fi pentru mine. Ca fetele mele să crească și să aibă o educație acolo, da.

Și cred că acesta a fost startul, de acolo au pornit divergențele între noi. Dar noi am făcut împreună cu nașul fetelor o cafenea acolo.

E un bistro unde lumea mănâncă preparatele gătite de Simona. Ne-am gândit că acela ar fi un venit suplimentar față de ceea ce fac eu. Sărbători pentru mine nu mai există de ceva vreme. Îmi place să văd la alții.

Nu sunt genul acela de artist care să mimeze fericirea lângă brad cu cineva, doar să dau bine la public. Eu am de muncă. Iar Crăciunul este pentru copiii mei, să se bucure de tot, trebuie să trăiască magia aceasta”, a mai declarat Ștefan Stan pentru sursa mai sus-menționată.

