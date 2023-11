„Pe Ioana am cunoscut-o la cursul de dans. Am invitat-o la cină și am ieșit la un restaurant mexican. Am băut tequilla, am fost în discoteca Salsa și aia a fost prima noastră întâlnire, o seară minunată. Chiar dacă atunci nu s-a întâmplat mare lucru, totuși ceva extraordinar s-a petrecut. Ne-am cunoscut și am devenit o familie.

Soțul Wilmark este un dezastru la piață, dar îmi place să ajut prin casă. Îmi place să repar, să meșteresc, îmi plac lucrurile legate de electronică, pur și simplu îmi place să lucrez prin casă.

Ca bărbat îmi place să fiu cavaler, atent, să las de la mine, că așa e mai bine. În rest cred că sunt haios, ne distrăm și dansăm mult împreună”, spune Wilmark pentru Fanatik.

Wilmark și Ioana Rizzo au împreună doi băieți, pe Joakin și Loukas. „Ca tată am învățat, de la un om pe care-l îndrăgesc foarte mult, ce înseamnă familia cu adevărat. Cum este constituită.

Nu ne dăm seama cât de importante sunt rolurile fiecărui membru al familiei. Rolul femeii și rolul bărbatului sunt foarte importante, dar complet diferite. Copiii e bine să știe că au parte de dragostea nemărginită din partea mamei și să știe că mamele iartă.

Eu sunt un pic mai strict cu copiii mei și nu trec peste anumite lucruri. Sigur că dialogăm, ne distrăm, ne mai certăm, dar la mine nu e nu. Dar acest cuvânt vine mereu cu o explicație coerentă chiar dacă știu că va dura mai mult să le explic”, a mai spus Wilmark.