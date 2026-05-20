Deși publicul o cunoaște în special pentru performanțele muzicale și pentru victoria obținută la „Vocea României” în anul 2023, tânăra are și un parcurs academic surprinzător.

Artista a absolvit Facultatea de Fizică și continuă studiile la master, specializarea fizică medicală. Astfel, Alexandra Căpitănescu îmbină pasiunea pentru muzică și interesul pentru știință, construindu-și un profil diferit față de majoritatea artiștilor din industria muzicală.

Înainte de facultate, ea a studiat la Colegiul Național Costache Negri din Galați.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

În paralel cu studiile, cântăreața și-a dezvoltat cariera artistică și a devenit una dintre cele mai urmărite prezențe din noul val de muzicieni români.

Cum a devenit cunoscută artista

Publicul larg a descoperit-o pe Alexandra Căpitănescu în anul 2023, atunci când a câștigat competiția „Vocea României”. Parcursul ei din cadrul emisiunii a fost remarcat atât de juriu, cât și de telespectatori, artista impresionând prin voce și prin stilul interpretativ.

După succesul din concurs, Alexandra Căpitănescu și-a consolidat poziția în muzică prin lansări proprii și colaborări cu alți artiști. Stilul ei muzical combină sensibilitatea cu o prezență scenică puternică, iar piesele lansate au contribuit la creșterea popularității sale.

În 2026, artista a reușit să câștige Selecția Națională Eurovision, rezultat care a adus-o din nou în atenția publicului și a confirmat ascensiunea sa în industria muzicală din România.

Iar în finala de la Viena, Alexandra Căpitănescu a dus România până pe locul 3 cu melodia „Choke me”.