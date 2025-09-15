Ce studii vrea să urmeze Mikaela, fiica Iuliei Albu. Mama ei o susține necondiționat. „Ăsta este simplul adevăr”

Mikaela Albu a dezvăluit ce studii vrea să urmeze. „Încă nu știu sigur, dar pe artă, poate ceva în ASE, mă gândesc”, a spus ea pentru revista VIVA!

„E foarte all over the place, ați înțeles? Deci ori pe business, ori pe artă. Eu zic să faci așa: să începi cu ASE și după aceea să faci ceva artistic, un master”, a completat-o mama ei.

„Un master de fashion”, a mai spus adolescenta. „Dacă nu ai bazele să poți să faci un business, nu contează că faci o facultate de modă. Ăsta este simplul adevăr”, i-a spus Iulia în timpul interviului.

Întrebată ce îi place să facă cel mai mult, Mikaela nu s-a sfiit să recunoască faptul că îi place „latura de fashion”

„Îmi place foarte mult să desenez, să mă îmbrac, îmi place foarte mult latura asta de fashion, stau în fiecare zi să mă aranjez, să îmi pun un outfit”, a declarat Mikaela.

„Dar…dar Mikaela și citește, chestie care pe mine mă încântă, pentru că la vârsta ei nu sunt foarte mulți copii care citesc.

Cred că cea mai mare calitate a ei este că e o persoană foarte modestă, adică nu este o persoană care să epateze cu ceea ce are, deși îi place să se îmbrace, nu face foarte mare uz de poziția pe care o are, pentru că, să fim serioși, mama ei este Iulia Albu, adică purtând același număr la picior și cam același număr la rochii…”, a completat-o mama ei.

