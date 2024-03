După ce și-a pierdut întreaga avere, Irinel Columbeanu a ajuns să locuiască la un cămin de bătrâni, același la care a stat și tatăl său până în ultima clipă de viață. Fostul milionar are parte de condiții foarte bune la azil, iar frecvent iese cu prietenii în oraș sau pleacă din București.

Fostul soț al Monicăi Gabor are un program bine stabilit la azil. În fiecare dimineață ia micul dejun, apoi obișnuiește să bea ceai și cafea fără cofeină. De curând, Irinel Columbeanu și-a făcut analizele medicale și, din fericire, nu are AVC. Lunar, acesta primește o pensie de 2.000 lei.

„Recent i s-au făcut toate analizele medicale și ceea ce este cel mai important este că nu are AVC”

„Irinel este bine. Are o pensie pe lună de 2.000 de lei. Duce o viață liniștită aici. Dimineața se trezește, ia micul – dejun, bea un ceai după care o cafea fără cofeină. Recent i s-au făcut toate analizele medicale și ceea ce este cel mai important este că nu are AVC. Zilnic merge aici, la azil, la sală, face mișcare. Nu are moralul scăzut, nu l-am văzut niciodată să plângă, este bine aici”, a declarat Ion Cassian pentru Click!.

Se pare că Irinel Columbeanu obișnuiește să facă și mișcare, astfel că zilnic merge să facă sport în sala de fitness a azilului din Ghermănești.

„Am văzut că are un album de poze cu fiica sa lângă pat și se uită mereu la el”

Lângă pat, fostul milionar are un album cu poze cu fiica sa, Irina. Irinel Columbeanu se gândește în fiecare zi la ea și îi duce dorul. Adolescenta a plecat în urmă cu mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a mutat împreună cu mama sa, Monica Gabor. Irinuca îi trimite frecvent bani tatălui ei și are grijă să vorbească cu el la telefon de câteva ori pe săptămână.

„Am văzut că are un album de poze cu fiica sa lângă pat și se uită mereu la el. Un prieten am înțeles că i l-a făcut. De vorbit la telefon vorbește cu ea de două – trei ori pe săptămână. Tot timpul îl aud vorbind de Irinuca. Știu că ea îi mai trimite bani din străinătate, dar nu am intrat în detalii mai multe să aflu ce și cum pentru că nu este treaba mea”, a mai spus Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni din Ghermănești.

