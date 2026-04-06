Ediția cu numărul 39 a emisiunii Survivor România, difuzată pe 5 aprilie 2026, a adus o eliminare neașteptată. Ceanu Zheng a părăsit competiția după 13 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, perioadă în care a fost unul dintre cei mai constanți membri ai echipei roșii.

Duel tensionat cu Bianca Giurcanu

Eliminarea a venit în urma unui duel intens împotriva Bianca Giurcanu, într-o ediție marcată de strategii complicate și schimbări neașteptate. Situația a fost influențată de faptul că Marian Godină și Cristian Boureanu au beneficiat de imunitate în Consiliul Tribal, ceea ce a dat peste cap planurile echipei Faimoșilor.

În urma voturilor, Bianca Giurcanu a fost trimisă la duel, însă jocul a luat o turnură neașteptată după folosirea colanului de imunitate personală de către un coleg, care l-a adus și pe Ceanu în această confruntare decisivă.

Traseul a fost unul solicitant, punând la încercare atât rezistența fizică, cât și concentrarea concurenților. Ambii au luptat până la capăt, însă doar unul a reușit să își asigure locul în competiție.

Finalul drumului pentru Ceanu

Bianca Giurcanu a reușit să termine proba, salvându-se de la eliminare. În schimb, Ceanu Zheng a fost eliminat, părăsind competiția cu fruntea sus.

La plecare, acesta a transmis un mesaj emoționant colegilor și celor care l-au susținut, marcând finalul unei experiențe intense. „După cum am spus încă de la început, iau lucrurile așa cum sunt. Nu a fost să fie, probabil locul meu nu este aici. Îmi pare extrem de rău că îmi las colegii față de care m-am atașat. Am ajuns să ne înțelegem foarte bine, dar ăsta este Survivor! Sper din toată inima să fie bine la ei de acum încolo! Ne vedem acasă cu cel mai mare drag! Să aveți grijă de voi și să nu vă fie foame!”, a spus Ceanu.

Cât a câștigat Ceanu la Survivor

Pe lângă experiența trăită, participarea la Survivor a venit și cu beneficii financiare importante. Ceanu Zheng a fost remunerat cu aproximativ 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

După 13 săptămâni, suma totală acumulată ajunge la aproximativ 26.000 de euro.

