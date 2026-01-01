Cel mai bine plătiți artiști din 2025. Câți bani au câștigat The Weeknd, Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay și Shakira

În 2025, The Weeknd a reușit să încheie anul pe primul loc în clasamentul Forbes al muzicienilor cel mai bine plătiți. Artistul canadian, al cărui nume real este Abel Tesfaye, a vândut o parte din catalogul său muzical către Lyric Capital pentru un miliard de dolari.

Succesul lui The Weeknd

Totuși, tranzacția nu a fost una tradițională, deoarece The Weeknd a păstrat o parte din drepturile asupra înregistrărilor sale și controlul creativ asupra utilizării acestora. Această afacere i-a adus artistului un câștig net estimat la 200 de milioane de dolari, după taxe.

Succesul său a fost completat de lansarea albumului său „Hurry Up Tomorrow” în ianuarie și de un turneu mondial extrem de profitabil. Albumul a debutat pe primul loc în topul Billboard 200, iar turneul After Hours Til Dawn a generat încasări brute de peste un miliard de dolari, devenind cea mai profitabilă serie de concerte realizată vreodată de un artist solo masculin.

Într-un interviu din aprilie, The Weeknd a sugerat că ar putea renunța în curând la numele său de scenă, declarând: „Pare că nu mai am nimic de spus. Am spus tot ce puteam spune ca această persoană și acum este timpul să fac următorul pas”.

Sume impresionante câștigate de alți artiști

Alături de el, alți artiști precum Taylor Swift, Beyoncé, Kendrick Lamar, Coldplay și Shakira au dominat lista, câștigând sume impresionante. Forbes a dezvăluit că în 2025, 25 de artiști, incluzând 8 femei și 17 bărbați, au generat în total venituri de 1,9 miliarde de dolari.

Taylor Swift, pe locul doi, a obținut venituri de 202 milioane de dolari, iar albumul ei „The Life of a Showgirl” a fost cel mai vândut al anului, cu 14,7 milioane de unități. O altă realizare notabilă a fost recumpărarea drepturilor asupra înregistrărilor sale din primele șase albume pentru 360 de milioane de dolari.

Beyoncé, clasată pe locul trei, a devenit miliardară în 2025, iar turneul ei de succes a contribuit la câștiguri de 148 milioane de dolari.

Kendrick Lamar a obținut 109 milioane de dolari, în mare parte datorită turneului său global Grand National Tour, realizat în colaborare cu SZA.

Coldplay și Shakira au completat topul cinci, fiecare cu câștiguri de 105 milioane de dolari. Aceste realizări impresionante subliniază succesul remarcabil al industriei muzicale în 2025, în ciuda provocărilor economice globale.

