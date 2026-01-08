După ce a făcut această trecere, prezentatorul a vorbit și despre cel mai mare regret din cariera lui, care are legătură cu locurile de muncă pe la care a trecut de-a lungul timpului.

„La un moment dat mi-am dorit să pot să fac pe TV genul de interviuri pe care le-am făcut la Playboy. Lumea nu mai știe. Au trecut deja 20 de ani de când s-a închis revista, cred. Și, pe lângă tot ce ținea de pictoriale și, mă rog, alte lucruri din zona aceasta, făceam și interviuri. Interviul Playboy, care este o instituție în sine, în cadrul genului de presă interviuri. Adică avea ceva special, așa cum îl gândiseră americanii. Te întâlneai cu persoana respectivă de câteva ori, setai întrebări… La ei e mult mai așezată treaba. Au și dat patru președinți interviuri.

Am reușit și eu să iau interviu pentru Playboy de la primul ministru Petre Roman, de la Adrian Păunescu, Marius Tucă, Toni Grecu… Mulți, foarte mulți! Și oameni care în formatul meu de televiziune n-ar fi venit. Și mi-aș fi dorit să fac genul acesta de interviu pe TV. Cumva, fără să creez niciun soi de comparație, ce face doamna Eugenia Vodă la «Profesioniștii». Repet, nu vreau să mă compar cu ei, că poate nu mă ridic la nivelul lor. Dar genul acesta de interviu, unul la unul, care mai nou se regăsește în podcasturi acum. Dar și cu podcastul m-am trezit prea târziu, când deja avea toată lumea. Și am lăsat-o cumva în așteptare ideea asta. Dar poate, cine știe, o să o fac vreodată. Că prea s-au apucat mulți de podcasturi. Și prea puține sunt relevante”, a spus Dan Capatos.

Întrebat dacă există oameni celebri pe care și i-a dorit în emisiune pe când lucra la Antena 1 și Antena Stars, dar pe care nu a reușit să-i aibă invitați, prezentatorul a spus că există foarte multe nume, dar unul pe care și l-ar fi dorit în mod special este prietenul său Radu Paraschivescu.

„Foarte mulți. Și nu știu cum sună mai bine: din cauza sau datorită profilului emisiunii! Uite, suntem și amici în viața reală, aș vrea să vină, de exemplu, Radu Paraschivescu”, a mai afirmat Dan Capatos pentru Cancan.

