Reclamele de la Super Bowl, cea mai așteptată competiție de fotbal american în SUA, au fost mereu în centrul atenției. Fie provoacă râsete, fie emoționează până la lacrimi, așa cum a făcut Google în 2020, cu un spot despre efortul de a păstra amintiri.

Anul acesta, însă, nu au fost nici emoționante, nici amuzante, scriu jurnaliștii de la The Washington Post. „Nu au stors nicio lacrimă, abia niște zâmbete în colțul gurii”, spune ziarul american, care a strâns la un loc cele mai bune reclame din 2022, dar și pe cele mai proaste.

5 cele mai bune reclame de la Super Bowl, alese de WP:

Meadow Soprano într-un Chevrolet electric

Cea mai discutată reclamă de la Super Bowl începe cu un drum cu mașina prin New Jersey, pe versurile celor de la Alabama 3 „Woke Up This Morning”, o trimitere la intro-ul serialului HBO „Clanul Soprano”. De data aceasta, însă, șoferul nu este Tony Soprano, ci fiica sa, Meadow, interpretată de actrița Jamie-Lynn Sigler.

Meadow își conduce mașina Chevrolet Silverado EV într-o stație de încărcare electrică de lângă un restaurant, unde se întâlnește cu fratele său, A. J.

Barbie își cumpără casă cu un credit ipotecar de la Rocket Mortgage

În acest spot publicitar, actrița Anna Kendrick („Pitch Perfect”, „A Simple Favor”) o ajută pe Barbie să-și ia casa visurilor ei – care este și casa visurilor lui Betty „Ofertă mai bună”, Carl „Cumpărător în numerar” și Skipper „Recondițonează și vinde”. „Vulturilor, o să începeți un război al licitațiilor!”, le spune Kendrick.

Dar lui Barbie, Rocket Mortgage i-a aprobat deja creditul, așa că poate cumpăra casa. Reclama aduce aminte de cele din 1990, al căror target comercial probabil se luptă chiar acum să-și cumpere propriile locuințe.

Ține pasul cu vecinii, în Toyota Tundra

„Keep up with the Joneses” (ad literam, se traduce „Țineți pasul cu familia Jones”, n.r.) este mesajul companiei auto. Expresia înseamnă a-ți dori tot timpul ce au prietenii și vecinii tăi și a face orice ca să arăți că ai la fel de mulți bani ca ei.

Toyota îi încurajează pe oameni să țină pasul cu Jones reali: actorii Tommy Lee Jones („Men in Black”), Leslie Jones și Rashida Jones („The Office”), care se întrec prin deșert și apoi, prin zăpadă, pe fundalul piesei „Its Not Unusual” a lui Tom Jones.

Următorul Jones este de fapt un Jonas, cântărețul Nick Jonas. „Jonas?”, întreabă Leslie Jones. „Yeah, its keeping up with the Jonases now” / „Da, acum trebuie să țineți pasul cu Jonas”.

Paul Rudd mănâncă chips-uri Lays și deapănă amintiri, la o nuntă

Actorul Paul Rudd („Ant Man”, „The Avengers”, ”Living with Yourself”) și producătorul Seth Rogen petrec câteva momente ca prietenii mâncând chips-uri Lays, descoperind că acestea au fost prezente în cele mai dragi clipe ale lor: când au cântat „Still the One” a Shaniei Twain într-o călătorie, când au fost răpiți, când au cumpărat o casă bântuită.

„Au fost niște vremuri bune”, spune Rudd. „Ești pregătit?”, continuă, iar scena se mută pe Rudd care oficiază căsătoria dintre Rogen și fantoma care bântuia casa și care levitează în timpul dansului mirilor.

Amazon o pune pe Alexa să citească gândurile actorilor Colin Jost și Scarlett Johansson

Într-o reclamă la device-urile Echo de la Amazon, actorii Colin Jost și Scarlett Johansson, recent căsătoriți în 2020, trăiesc într-o lume în care Alexa le poate citi gândurile.

La începutul spotului, cuplul intră în sufragerie și îi spun Alexei să pornească televizorul. Asistenul răspunde că va trage jaluzele și va pune la rece băutura. „E ca și când ți-ar putea citi gândurile”, spune Johansson. Urmează mai multe scenarii stânjenitoare: Alexa pornește blenderul ca să-l acopere pe Jost, setând un reminder pentru ca acesta să-și însceneze propria moarte, ca să nu participe la un spectacol al lui Scarlett Johansson.

E poate prima dată când Amazon recunoaște că Alexa este înfricoșătoare. „Poate e mai bine că Alexa nu ne poate citi gândurile”, concluzionează Jost.

5 cele mai slabe reclame de la Super Bowl, într-o ordine aleatorie:

Lecție despre 5G cu Dolly Parton și Miley Cyrus

În prima reclamă în care apare un cuplu nașă-fină din istoria Super Bowl, cântărețele Dolly Parton și Miley Cyrus vorbesc – și cântă! – despre nevoia 5G pe telefoanele mobile, în două spoturi pentru compania de telefonie mobilă T-Mobile.

Al dolea spot este un fel de imn, numit „Lets Do it For the Phones”: „Fă-o pentru telefoane / Ele fac atât de multe pentru tine / Când sunt acolo, singure, / Este ceva ce putem face / Așa că nu te mulțumi cu puțin / Ele merită ce-i mai bun / Mai multă acoperire”.

Nu fi ca Larry, cumpără criptomonede!

Comediantul și co-creatorul serialului „Seinfeld”, Larry David, este împotriva tuturor, de-a lungul anilor, încă de la descoperirea roții, într-o reclamă la FTX, o companie de criptomonede: crede că furculițele sunt inutile, pentru că poate mânca cu mâinile, despre toalete, la fel („Ne facem nevoile afară, ca oamenii!”), iar când cineva strigă, în 1776, la semnarea Declarației de Independență a SUA, că oamenii ar trebui să aibă dreptul să voteze, întreabă: „Chiar și cei proști?”.

Îl privește în ochi pe Thomas Edison și îi spune că becul lui este o prostie, apoi insistă că nimeni nu va ajunge niciodată pe Lună: „E departe!, e prea departe! E departe!”.

Când un tânăr îi vorbește despre FTX, Larry David nu este convins. „Nu prea cred”, spune el, „și niciodată nu greșesc despre lucrurile astea”.

Spotul se încheie avertizându-i pe urmăritori să nu fie ca Larry: „Nu rata următorul eveniment major”.

Un cod QR mișcându-se pe ecran

O altă companie de criptomonede, Coinbase, a venit cu ceva inedit: un spot de un minut în care tot ce apare este un cod QR mișcându-se pe ecran, precum logo-ul DVD în modul screensaver. Codul QR îi redirecționa pe cei care îl scanau pe pagina Coinbase, cu promisiunea a 15 dolari pentru crearea unui cont nou.

În primul minut de difuzare, codul QR a fost scanat de 20 de milioane de ori, ceea ce a făcut ca aplicația să se blocheze, potrivit Sportingnews. Conform aceleiași surse, Coinbase a plătit aproape 14 milioane de dolari pentru spotul de un minut, dar și-a recuperat banii: datorită popularizării din urma reclamei, valoarea de piață a companiei a crescut cu încă aproape 2 miliarde de dolari.

Lumânările cu aromă de vagin ale lui Gwyneth Paltrow comandate prin Uber Eats

Platforma de livrare Uber Eats (în România s-a închis în 2020, n.r.) vrea ca SUA să știe că livrează orice, nu doar mâncare. Așa că livrează diverse produse unor celebrități precum Jennifer Coolidge („American Pie”, „Legally Blonde”), comediantului Trevor Noah, Gwyneth Paltrow („Iron Man”) și Nicholas Braun („Succession”), care încearcă să le mănânce. Coolidge mușcă din prosoapele de bucătărie, Noah, dintr-un creion și un bec, Paltrow, din faimoasele sale lumânări cu aromă de vagin. Un alt personaj mănâncă nisip de litieră, iar altcineva bea săpun lichid.

Consumul produselor nealimentare reprezintă, de fapt, o afecțiune reală, numit Sindromul Pica. Reclama are un mesaj, la final, în josul ecranului, prin care îi descurajează pe oameni să mănânce produsele nealimentare livrate de Uber Eats.

Cu toate astea, Comisia pentru Protecția Consumatorului din SUA a scris pe Twitter, după difuzarea spotului la Super Bowl: „Nu mâncați săpun”.

Guacamole cu romanii

Acțiunea din reclama comandată de importatorul Avocados from Mexico se petrece undeva lângă Colosseum. Începe cu un grup de romani care se plâng de mica petrecere din parcare. Pare tristă, până când aceștia observă pe cineva, un fan al unei echipe adverse, zdrobind avocado din Mexic.

Romanii descoperă că adoră guacamole, iar Iulius Cezar, jucat de Andy Richter, trece la un moment dat prin fața camerei cu o salată cu avocado.

Ironia face ca doar cu câteva minute înainte de începerea Super Bowl Statele Unite să suspende importurile de avocado din Mexic, după ce inspectorul american din Mexic a primit un mesaj de amenințare, potrivit CNN.

