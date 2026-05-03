Cele mai controversate ținute din istoria Met Gala. Apariții care au stârnit reacții globale

Pe măsură ce Met Gala se apropie de aniversarea a 80 de ani, evenimentul rămâne unul dintre cele mai spectaculoase și discutate momente din lumea modei. Considerată o adevărată scenă artistică, gala le oferă vedetelor libertatea de a experimenta, însă unele apariții au depășit limitele și au stârnit controverse majore.

De-a lungul timpului, ținutele purtate pe covorul roșu au generat dezbateri intense, fie prin mesajele transmise, fie prin designul neobișnuit sau simbolistica aleasă.

Apariții iconice care au făcut istorie

Prințesa Diana (1996)

Prezența prințesei Diana la Met Gala a fost văzută ca o declarație de independență după separarea de regele Charles III. Rochia bleumarin Dior, creată de John Galliano, inspirată de lenjerie, a fost considerată îndrăzneață pentru standardele regale.

Rihanna (2015 & 2018)

În 2015, Rihanna a atras toate privirile într-o rochie galbenă spectaculoasă, creată de Guo Pei, devenită virală pe internet. În 2018, artista a mers și mai departe, purtând o ținută inspirată de simboluri religioase, semnată Maison Margiela, care a stârnit controverse legate de utilizarea acestora.

Extravagant sau prea mult?

Katy Perry (2019)

Katy Perry a apărut pe covorul roșu într-o ținută în formă de candelabru, luminată efectiv, ducând teatralitatea la extrem.

Jared Leto (2019)

Actorul a purtat o rochie roșie elegantă, dar accesoriul care a atras atenția a fost o replică a propriului cap, purtată în mână.

Cardi B (2019)

Rochia roșie cu trenă uriașă, semnată Thom Browne, a fost admirată pentru spectaculozitate, dar criticată pentru exagerare.

Declarații puternice și controverse recente

Kim Kardashian (2021 & 2022)

În 2021, Kim a apărut complet acoperită într-o ținută neagră Balenciaga, ștergându-și complet identitatea vizuală. În 2022, a stârnit noi controverse purtând rochia originală a lui Marilyn Monroe, un obiect de patrimoniu considerat prea fragil pentru a fi reutilizat.

Alexandria Ocasio-Cortez (2021)

Politiciana a atras atenția cu rochia pe care era inscripționat mesajul „Tax the Rich”. Unii au lăudat curajul, alții au criticat contradicția dintre mesaj și contextul evenimentului.

Met Gala rămâne locul unde moda nu are limite, iar fiecare apariție poate deveni un statement. De la eleganță clasică la extravaganță totală, vedetele continuă să redefinească ce înseamnă stilul. Controversele nu lipsesc, însă tocmai acestea transformă gala într-un fenomen global, unde fiecare ținută spune o poveste și provoacă reacții.